Czy PiS w nowym Sejmie ma szanse na samodzielną większość? Czy jest szansa, że prawica zdobędzie większość konstytucyjną? Ogólnopolska Grupa Badawcza przeanalizowała prawdopodobieństwo tych scenariuszy na podstawie swoich sondaży. „W dużym skrócie oba scenariusze są wyjątkowo mało prawdopodobne przy obecnym kształcie sceny politycznej” - zaznaczył na platformie X Łukasz Pawłowski, prezes OGB.
Przy 55 proc. dla prawicy najbardziej korzystny scenariusz dla PiS to koncentracja po prawej i rozproszenie po lewej. Wtedy PiS osiąga 220 mandatów, a cała prawica 290 mandatów. Ani PiS samodzielnie nie rządzi, ani prawica nie może zmienić konstytucji. Podobny wynik dla prawicy mamy przy scenariuszu rozproszenia po obu stronach – tutaj prawica ma 291 mandatów (czyli dalej bez większości konstytucyjnej)
— napisał Łukasz Pawłowski.
Przy 57,5 proc. dla prawicy jeden scenariusz daje większość konstytucyjną, czyli rozproszenie po obu stronach. Cała prawica ma wtedy dokładnie 307 mandatów. Przy 57,5 proc. i koncentracji po prawej oraz rozproszeniu po lewej cała prawica ma 303 mandaty (też blisko konstytucyjnej), ale za to PiS ma 230 mandatów, czyli praktycznie samodzielne rządy. W pozostałych scenariuszach żaden z warunków nie jest spełniony
— zaznaczył Pawłowski.
Szansa na samodzielną większość dla PiS
Przy 60 proc. dla prawicy praktycznie w każdym scenariuszu mamy większość konstytucyjną dla prawicy, choć tylko w jednym mamy samodzielną większość dla PiS (koncentracja po prawej)
— przekazał prezes OGB.
Pawłowski przedstawił, jakie prawica miała wyniki historycznie, traktując ją w nieco umowny sposób - jako prawicę zaliczył też Samoobronę.
Jakie z tego wnioski? Popatrzmy historycznie:
2005 – szeroko pojęta prawica miała 50 proc. (PiS + Samoobrona + LPR + plankton)
2007 – prawica miała 35 proc.
2011 – prawica miała 32 proc.
2015 – prawica miała 51 proc. (wliczając Kukiza)
2019 – prawica miała 50,5 proc.
2023 – prawica miała 44 proc.
— przedstawił Pawłowski.
W ostatnim sondażu OGB na prawicę chce głosować 54 proc. (historycznie dużo). Czyli prawica musiałaby jeszcze urosnąć o ponad 3,5 proc. i w bardzo sprzyjającym scenariuszu jeden z warunków zostałby spełniony. Czy jest to możliwe? Wszystko jest możliwe, szczególnie patrząc na kryzys pozostałych partii po lewej stronie. Czy jest to prawdopodobne? Bardzo mało
— stwierdził prezes OGB.
tkwl/X
