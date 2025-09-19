„Do MSWiA wpłynął wniosek o odwołanie z funkcji komendanta stołecznego policji insp. Dariusza Walichnowskiego” - powiedziała rzecznik prasowa resortu Karolina Gałecka. Tym samym potwierdziły się wczorajsze medialne doniesienia. Według nieoficjalnych informacji decyzja o odwołaniu ma być powodowana podłożem politycznym. „Nie komentuję doniesień w tej sprawie. Moim zadaniem jest służba na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców stolicy” - skomentował sprawę insp. Walichnowski.
Wczoraj gruchnęła wieść, że komendant stołecznej policji inspektor Dariusz Walichnowski, ma stracić stanowisko. Jak twierdziły media - RMF FM i „Gazeta Wyborcza” - politycy Koalicji Obywatelskiej, w tym Marcin Kierwiński, mieli mieć pretensje do insp. Walichnowskiego, m.in. za brak rozliczeń kadrowych po zmianie władzy, popieranie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu oraz utrzymujące się wysokie wakaty w garnizonie, choć wynikały one głównie z niskich pensji funkcjonariuszy w Warszawie. W efekcie komendant nie otrzymał spodziewanej generalskiej nominacji.
„GW” dotarła do funkcjonariuszy, którzy pracowali pod insp. Walichnowskim.
Nie chciał pokazywać się z politykami, ponieważ wolał nie być kojarzony z żadną partią. (…) Zmuszono go do odejścia, bo nie pozwalał na upolitycznianie policji
— cytuje anonimowych policjantów KSP „GW”.
Politycy partii rządzącej chcieli, żeby policjanci robili sobie z nimi zdjęcia i brali udział w politycznej szopce. Komendant Walichnowski bardzo tego unikał i nie chciał, żeby robiono politykę rękami policjantów. Nie boi się odmawiać politykom
— dodaje kolejny policjant.
Wniosek o odwołanie komendanta wpłynął do MSWiA
Rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że dziś do resortu wpłynął wniosek odwołanie z funkcji komendanta stołecznego policji insp. Dariusza Walichnowskiego dodała, że minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapozna się z opiniami wojewody i prezydenta m.st. Warszawy w tej sprawie.
Po analizie wniosku oraz rozmowie z komendantem głównym policji będzie podejmował decyzje
— przekazała PAP. Do sprawy odniósł się szef KSP insp. Dariusz Walichowski.
Zgodnie z obowiązującymi od lat przepisami komendantów wojewódzkich, w tym i stołecznego, powołuje i odwołuje minister spraw wewnętrznych i administracji na wniosek komendanta głównego policji. Nie komentuję doniesień w tej sprawie. Moim zadaniem jest służba na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców stolicy
— odpowiedział na pytanie Polskiej Agencji Prasowej.
Niezadowolenie z pracy insp. Walichnowskiego
Według informacji PAP komendant stołeczny policji insp. Walichnowski przed dwoma tygodniami był wezwany do komendanta głównego policji gen. insp. Marka Boronia, który miał wyrazić swoje niezadowolenie z pracy szefa stołecznych policjantów.
Chodzi o to, że w garnizonie stołecznym jest 24 proc. wakatów. A komendant, według szefostwa policji, nie robi nic, żeby ten odsetek zmniejszyć
— poinformowało wczoraj źródło PAP.
Szef policji ma zarzucać komendantowi stołecznemu również to, że ten „nie czuje jednostki, którą dowodzi, nie rozumie jej ‘specyfiki’, a także nie umiał rozwiązywać problemów w stolicy”.
Według informacji PAP komendant główny policji złożył 15 września wniosek do wojewody mazowieckiego i do prezydenta miasta stołecznego Warszawy o opinię dotyczącą odwołania insp. Dariusza Walichnowskiego. Zarówno wojewoda Mariusz Frankowski, jak i prezydent Rafał Trzaskowski opowiedzieli się za odwołaniem komendanta. Te opinie zostały przesłane do KGP, a gen. insp. Marek Boroń 17 września sporządził wniosek o odwołanie insp. Dariusza Walichnowskiego z funkcji i skierował go do MSWiA.
Stery stołecznej policji miałby przejąć jeden z zastępców insp. Walichnowskiego
— podało źródło PAP.
PAP ustaliła, że dotychczasowy szef KSP nie zostanie w komendzie stołecznej.
W tym momencie jest do dyspozycji komendanta głównego
— dowiedziała się PAP.
