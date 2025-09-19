„To, co dziś robią panowie Schab, Radzik i Lasota, jest łamaniem prawa, być może żyją w alternatywnej rzeczywistości, w której są rzecznikami dyscyplinarnymi – twierdzi w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. „Proponuję się obudzić” - dodał. Kłopot w tym, że to Waldemar Żurek nie mając podstawy prawnej złamał przepisy, próbując odwołać wymienionych Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych (RDSSP) i naruszył ich kadencję. Powołał własnych, z których jeden ma teraz usłyszeć zarzuty dyscyplinarne od legalnego zastępcy RDSSP.
Szef MS został zapytany przez „Rzeczpospolitą” o zadania, jakie stawia przed wyznaczonym przez niego - nielegalnie - rzecznikiem dyscyplinarnym, którym została sędzia Joanna Raczkowska z Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie.
Ma jedno kluczowe zadanie: odpolitycznić system dyscyplinarny. Przywrócić normalność i standardy konstytucyjne czy europejskie. Koniec z rzecznikami, którzy ścigali sędziów za niezawisłość i odwagę, za zadawanie pytań prejudycjalnych i cytowanie konstytucji. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądały pseudodyscyplinarki – szukanie haków na sędziów, szykany wobec tych, którzy bronili konstytucji. Drodzy Panowie: Schab, Radzik i Lasota – skończyło się bezprawie. Wraca praworządność
— oświadczył minister sprawiedliwości. Do prokuratury trafiło już zawiadomienie o możliwości popełnienia licznych przestępstw przez Waldemara Żurka, które złożył sędzia Łukasz Piebiak, prezes stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”. Sędzia Piebiak powiadomił także premiera i wicepremierów o złożonym zawiadomieniu ws. przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego przez Żurka.
Żurek ominie KRS
Na pytanie, gdzie sędzia Joanna Raczkowska będzie pracować, Waldemar Żurek stwierdził, że „nie będzie udawać, że wszystko jest w porządku”. Obsługą administracyjną rzeczników dyscyplinarnych zajmuje się nieuznawana przez Żurka Krajowa Rada Sądownictwa.
Byli rzecznicy dyscyplinarni okupują biura w siedzibie KRS. A legalni rzecznicy muszą przecież pracować i nie będą skazani na łaskę i niełaskę uzurpatorów. Wydałem w tej sprawie zarządzenie. Zgodnie z jego paragrafem 5 obsługę administracyjną rzeczników w razie potrzeby może zapewnić Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Jako minister sprawiedliwości mogę też udostępnić w Warszawie pomieszczenia np. do przesłuchań. To zarządzenie nie zmienia ustawy (nie uchyla art. 112 par. 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych) i nie zastępuje roli KRS. Jest aktem wewnętrznym, opartym wprost na art. 34a ustawy o Radzie Ministrów i mającym konstytucyjnie wewnętrzny charakter (art. 93 konstytucji). Cel jest prosty: umożliwienie normalnej, spokojnej pracy legalnym rzecznikom
— stwierdził minister sprawiedliwości.
koal/PAP
