Minister ds. wdrażania polityki rządu Maciej Berek powiedział, że wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podtrzymuje wolę znalezienia kompromisu w sprawie ustawy o związkach partnerskich. Projekt przygotowany przez minister Katarzynę Kotulę nadal nie zyskał akceptacji PSL. Według Berka rozmowy trwają, a perspektywa porozumienia stopniowo się poszerza.
Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek został zapytany o to, czy w koalicji rządzącej wypracowany został już kompromis w sprawie projektu ustawy regulującej status osoby najbliższej.
Jeżeli chodzi o projekt ustawy o statusie osób najbliższych czy o związkach partnerskich, bo różnie na różnych etapach dokument ten był nazywany (…), to chcę powiedzieć, że po pierwsze z premierem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiamy na bieżąco o tym, gdzie możemy znaleźć płaszczyzny wspólne w zagadnieniach, które startowo różnią koalicjantów
— mówił Berek.
Dodał, że w niedawnej rozmowie Władysław Kosiniak-Kamysz podtrzymał „chęć znalezienia punktu stycznego pomiędzy dokumentem, który przygotowuje od dłuższego już czasu minister Kotula a stanowiskiem Polskiego Stronnictwa Ludowego”.
Niestety nie mogę państwu dzisiaj jeszcze powiedzieć, że to się już zrealizowało
— podkreślił.
Dodał, że minister Katarzyna Kotula jest w tej sprawie „wyjątkowo zdeterminowana, ale też cierpliwa”, żeby osiągnąć porozumienie.
Zależy nam na tym dlatego, że mamy przekonanie, że dla dużej grupy osób jest to bardzo potrzebny pakiet rozwiązań prawnych i ciągle czekamy. Jestem gotowy wspierać rozmowy, które prowadzi pani minister z Polskim Stronnictwem Ludowym, żeby spróbować znaleźć to ostateczne porozumienie. Na dziś jeszcze go nie mamy
— zaznaczył.
Jednocześnie wskazał, że „ostatnie tygodnie pokazują, że perspektywa znalezienia porozumienia się poszerza”.
Wczoraj Stały Komitet Rady Ministrów pracował nad innym dokumentem z obszaru, który startowo wywoływał różnicę. To kwestia tzw. pozasądowego rozwiązywania małżeństwa. (…) I tutaj również ministrowie reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe mieli zastrzeżenia, ale po rozmowach, które zostały przeprowadzone, po zweryfikowaniu mechanizmów bezpiecznikowych (…) udało się uzyskać zgodę
— powiedział.
Dodał, że ten projekt niedługo trafi na posiedzenie rządu.
Koalicjanci nie są zgodni ws. ustawy o związkach partnerskich
Wśród ugrupowań tworzących koalicję rządową nie było dotąd zgody w kwestii związków partnerskich. Projekt pilotowany przez Kotulę, oprócz Lewicy, popierali przedstawiciele KO i Polski 2050, jego zapisom sprzeciwiali się natomiast politycy PSL, którzy proponowali projekt ustawy o statusie osoby najbliższej.
Na początku sierpnia premier Donald Tusk mówił, że ma zapewnienia ze strony PSL i Lewicy, że oba ugrupowania są gotowe do przedstawienia wspólnego sposobu działania ws. związków partnerskich i „jakiegoś kompromisu dotyczącego legalności aborcji”. Przyznał, że choć będzie to postęp, będzie on połowiczny.
Projekty ustawy o związkach partnerskich i ustawy wprowadzającej związki partnerskie, które zostały opublikowane na stronach RCL, zakładają wprowadzenie zmian w ponad 200 obowiązujących obecnie ustawach. Według tej propozycji osoby, które zawrą związek partnerski – zarówno tej samej, jak i różnej płci – miałyby mieć możliwość: przyjąć wspólne nazwisko, rozliczać się razem w urzędzie skarbowym, zyskają także prawo do informacji medycznej na swój temat, dziedziczenia po sobie i pochówku partnera lub partnerki. Podczas dotychczasowych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych do projektów zgłoszono ponad 6 tys. uwag.
Z kolei, jak dowiedziała się PAP ze źródeł w Nowej Lewicy, Kotula przygotowała projekt ustawy o tzw. umowie partnerskiej, który uwzględnia uwagi PSL-u dotyczące zawierania związków partnerskich. PSL np. nie zgadzał się, by zawieranie związków partnerskich odbywało się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Propozycja Kotuli zakłada m.in., że umowa partnerska będzie zawierana u notariusza.
