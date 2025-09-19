Rząd Donalda Tuska nie spełnił większości z zapowiedzianych 100 konkretów na 100 dni rządów. Tymczasem dziś minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przedstawiał ogólnikowo 58 priorytetów rządu, wcześniej zapowiadał je rzecznik rządu Adam Szłapka. Na fakt, że zagadnień, które rzekomo są priorytetowe dla rządu, nie przedstawiał osobiście premier Donald Tusk, zwróciła uwagę m.in. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowej Lewicy.
Jednak jest to osobliwe w skali świata, że priorytetów rządu nie przestawia premier tego rządu, tylko rzecznik prasowy wraz z oberministrem
— zauważyła Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowej Lewicy.
Pan premier się nawet nie pofatygował, żeby osobiście przedstawić te „priorytety”, takie one ważne. Wiadomo - piąteczek, więc już weekend
— napisał w podobnym tonie co Żukowska Radosław Fogiel, poseł PiS.
