TYLKO U NAS. Prof. Grochmalski: To, co zrobił rząd Donalda Tuska, czyli dezinformowanie na skalę globalną, to jest wtopa nieprawdopodobna

Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Stanisławka / autor: PAP/Wojtek Jargiło

To, co zrobił rząd Donalda Tuska, czyli dezinformowanie na skalę globalną, to jest wtopa nieprawdopodobna. To jest zrealizowanie rosyjskiego scenariusza. Naprawdę w tej chwili każda informacja, która zostanie przekazana przez Polskę, będzie podważana przez Rosję” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Grochmalski, ekspert ds. bezpieczeństwa.

Dziennik „Rzeczpospolita” podał – powołując się na anonimowe źródła „w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa” – że dom, który został uszkodzony we wsi Wyryki w woj. lubelskim, nie został uszkodzony przez spadającego drona, a przez wystrzeloną przez polski samolot F-16 zabłąkaną rakietę przeciwlotniczą AIM-120 AMRAAM. Według gazety rakieta miała mieć uszkodzony system naprowadzania na cel (jednego…

