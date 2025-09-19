Rząd Donalda Tuska zupełnie nie wywiązał się z realizacji 100 konkretów na pierwszy 100 dni rządów, które zapowiadała Koalicja Obywatelska w kampanii wyborczej. Spełnione zostały tylko nieliczne z tych postulatów. Tymczasem teraz minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przedstawił… 58 priorytetów rządu. Czy ekipa Donalda Tuska znów oszuka Polaków? Co istotne, do tej pory nigdzie nie opublikowano szczegółowej listy 58 wspomnianych priorytetów - Berek skupi się na przedstawieniu ogólników.
Priorytety rządu obejmują cztery obszary; pierwszy z nich to „Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy”; w skład tego wchodzi bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyczne i ekonomiczne - poinformował minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.
Berek prezentując w piątek priorytety rządu powiedział, że zostały one ujęte w cztery obszary tematyczne.
Pierwszy z nich to Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy
— oświadczył.
Jak mówił, „bezpieczeństwo rozumiemy tutaj szeroko”.
Po pierwsze chodzi o to, żeby Polska była krajem gotowym do zapewnienia bezpieczeństwa w tym wymiarze dosłownym. Do odpierania ewentualnych zagrożeń, do przeciwdziałania tym zagrożeniom, a w razie konieczności do aktywnej obrony
— powiedział Berek.
Ale to także - jak dodał - bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo z perspektywy każdej rodziny czyli to, co nazywamy bezpieczeństwem ekonomicznym.
Bezpieczeństwo to także silna, adekwatna pozycja naszego kraju na arenie międzynarodowej
— podkreślił minister.
Berek w każdym z tych obszarów wymienił kilka wybranych priorytetów.
W tym obszarze bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy to między innymi wojska dronowe. Do końca przyszłego roku będzie funkcjonował inspektorat wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia, będą funkcjonowały laboratoria dronowe w wybranych jednostkach wojskowych
— powiedział minister.
Jak dodał, „w tym priorytecie opisujemy również działania związane z dalszą budową, rozwijaniem Tarczy Wschód, to także program ochrony ludności cywilnej”.
Na te działania związane z ochroną ludności już w przyszłym roku przeznaczamy ponad 17 mld złotych
— oświadczył Berek.
Minister zaznaczył, że bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo energetyczne.
I tu działania ministra energii, które mają spowodować, że polski system elektroenergetyczny będzie odporny na zagrożenia blackoutowe
— powiedział Berek.
Bezpieczeństwo ekonomiczne z kolei to, między innymi, niskie ceny energii
— dodał.
Promocja aplikacji mObywatel
Resort cyfryzacji deklaruje, że do końca 2027 r. będzie ok. 15 milionów użytkowników aplikacji mObywatel. Większość aktywnych zawodowo, społecznie osób będzie korzystała z tego narzędzia, które staje się czymś niezwykle ułatwiającym funkcjonowanie - ocenił minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.
Podczas konferencji minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przekazał, że czwarty obszar priorytetów rządu to cyfryzacja.
Przypomniał rozwiązania już wprowadzone - aplikację mObywatel. Wśród nowych możliwości dostępnych w mObywatelu wymienił e-legitymację szkolną oraz usługę mStłuczka.
Berek zapowiedział, że resort cyfryzacji deklaruje, że do końca 2027 roku będzie około 15 milionów użytkowników aplikacji mObywatel.
Znakomita większość aktywnych zawodowo, społecznie osób będzie korzystała z tego narzędzia, które staje się czymś niezwykle ułatwiającym funkcjonowanie
— zapowiedział.
Nowoczesne państwo cyfrowe to także inne działanie. To wsparcie sztucznej inteligencji w biznesie, w nauce, w administracji publicznej. To cyfryzacja podmiotów nauki szkolnictwa wyższego
— wymieniał minister.
Kolejną kwestią na którą zwrócił uwagę jest obszar e-legislacji. Ma to być system, który nie tylko będzie wspierać podmioty publiczne w stanowieniu prawa, ale będzie zapewniać łatwiejszy dostęp wszystkim zainteresowanym do tego, jakie prawo jest przygotowywane, jakie zostało ustanowione i jaka jest jego treść.
Dobrze funkcjonujące instytucje publiczne
Sprawne państwo oparte o dobrze funkcjonujące instytucje publiczne to jeden z obszarów priorytetowych dla rządu - poinformował minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Podkreślił, że filar ten będzie wymagał współpracy międzyresortowej.
Według ministra jednym z czterech priorytetowych dla rządu obszarów będzie filar nazwany „sprawne państwo”.
Państwo sprawne, to państwo przede wszystkim praworządne, oparte o dobrze funkcjonujące instytucje publiczne. To sprawny system sądownictwa, (…) łatwo dostępny system świadczeń zdrowotnych, (…) edukacja i nauka na miarę współczesnych dzisiejszych wyzwań
— zaznaczył.
Berek podkreślił, że realizacja zadań, które kryją się pod tym pojęciem, będzie wymagała współpracy międzyresortowej, m.in. ministerstwa cyfryzacji, zdrowia, sprawiedliwości, rodziny, pracy i polityki społecznej, a także edukacji, sportu oraz nauki i szkolnictwa wyższego.
Minister zaznaczył, że punktem wyjścia w tym obszarze ma być przywracanie praworządności. Wśród konkretnych zadań wymienił usprawnienie sądów i prokuratury przez m.in. poszerzenie zakresu spraw, w których mogą orzekać asesorzy czy sędziowie w stanie spoczynku. Ważną rolę w tym procesie mają również odegrać narzędzia cyfrowe.
Jak zapowiedział Berek, dalsza cyfryzacja ma także postępować w obszarze zdrowia. Wśród nowych usług wskazał wprowadzenie centralnej rejestracji e-wizyt, upowszechnianie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji.
Wysoka jakość usług publicznych to także ciąg dalszy prac nad dostępnością żłobków
— powiedział Berek. Zadeklarował, że do 2026 r. poziom „użłobkowienia” w gminach ma wynieść nie mniej niż 55 proc. oraz nie mniej niż 60 proc. w 2027 r.
Wśród pozostałych priorytetów Berek wymienił m.in. modernizowanie Orlików oraz wspieranie nauczycieli w efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.
Wsparcie firm i deregulacja
Wsparcie firm w ekspansji zagranicznej, inwestycje rozwojowe, upraszczanie systemu podatkowego i deregulacja to priorytety gospodarczego filaru bezpieczeństwa Polski, na których koncentrują się prace rządu - poinformował minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.
Berek wskazał podczas konferencji prasowej, że program rozwoju inwestycji, nad którym pracuje minister finansów i gospodarki obejmuje działania przewidziane do 2035 roku. Będą one wspierać kluczowe inwestycje technologiczne, strategiczne i usługowe.
Jak dodał, jedną z najważniejszych jest Centralny Port Komunikacyjny, jako „strategiczna inwestycja infrastrukturalna, która efektywnie zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy”.
Berek poinformował, że w postępowaniach inwestycyjnych na przyszły rok przewidziane jest wydatkowanie na ten cel 40 mld zł. W postępowaniach przetargowych położony ma być nacisk na jak największy udział tzw. komponentu krajowego.
Tam gdzie spółki skarbu państwa będą realizowały procesy inwestycyjne, w granicach prawa wspierać będą lokalnych przedsiębiorców
— podkreślił.
Według ministra, kontynuowane mają być prace nad uruchomieniem pierwszej elektrowni jądrowej, a także mniejszych jądrowych bloków energetycznych, tzw. SMR-ów.
Kontynuowany ma być również „renesans polskiej kolei”. Według ministra, na kompleksową modernizację taboru przewidziano 16 mld zł.
Zbudowanych zostanie 600 wagonów, 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych, lokomotywy wielonapędowe i nowoczesne składy piętrowe, które mogą zrewolucjonizować naszą kolej jak Pendolino
— podkreślił.
Minister zapowiedział uproszczenie prawa podatkowego.
Będziemy chcieli w dialogu ze stroną społeczną wprowadzać zmiany w systemie, które sprawią, że będzie on bardziej czytelny i przyjazny dla podatników
— powiedział
Jak dodał, kontynuowane mają być prace nad deregulacją.
Przyjęliśmy już 146 propozycji Inicjatywy SprawdzaMy. Deklarujemy, że będzie co najmniej 200 punktowych zmian deregulacyjnych
— podsumował Berek.
Rząd nie planuje ograniczenia sprzedaży alkoholu
W priorytetach rządu nie ma kwestii zakazu sprzedaży alkoholu w wybranych placówkach, w tym na stacjach benzynowych – poinformował w piątek minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.
58 priorytetów rządu obejmuje cztery obszary, a pierwszy z nich to „Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy”.
Berek zapytany o projekt przygotowany przez byłą minister zdrowia Izabelę Leszczynę, który wprowadzał zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych nocą, podkreślił, że był on „głęboko konsultowany” i „wywołał bardzo dużo znaków zapytania”.
Zaznaczył, że w priorytetach Rady Ministrów nie ma kwestii zakazu sprzedaży alkoholu w wybranych placówkach, w tym na stacjach benzynowych.
W tej chwili w (…) w procesie rządowym tego projektu nie mamy. Ale problem i dyskusja nad tym jest bardzo prawdziwa. Tam jest bardzo wiele różnych okoliczności. Myślę, że z nową minister zdrowia (Jolantą Sobierańską-Grendą – PAP) będziemy mogli wrócić do tego, jakie decyzje podejmujemy. Nie chcę tego deklarować za panią minister
— dodał Berek.
Izabela Leszczyna, która pełniła funkcję ministra zdrowia do lipca 2024 r., nie zdążyła przeprowadzić przez Radę Ministrów projektu, który miał ograniczyć dostępność alkoholu. Zgodnie z przekazanym w marcu do konsultacji społecznych projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakazane ma być promowanie piwa, w tym w formie bonusów, sprzedaż alkoholu w postaci innej niż płynna. Do projektu nie trafił zapowiadany wcześniej przez resort zdrowia zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w nocy.
We wrześniu 2024 r. media alarmowały, że w sklepach jest dostępny alkohol w opakowaniach przypominających musy owocowe dla dzieci.
