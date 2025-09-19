Na polskiej scenie politycznej pojawiają się nowe inicjatywy - swoje partie rejestrują Joanna Senyszyn i Wadim Tyszkiewicz. Jak podaje „Rzeczpospolita” politycy liczą, że świeże ugrupowania pozwolą im przyciągnąć wyborców rozczarowanych dotychczasowymi koalicjami.
Moim celem jest wprowadzenie do Sejmu przynajmniej 50 posłanek i posłów
— powiedziała „Rzeczpospolitej” Joanna Senyszyn, która jest profesorem nauk ekonomicznych, byłą posłanką i europosłanką oraz kandydatką na prezydenta w ostatnich wyborach, a przez niemal całą karierę polityczną związana była z SLD. Zarazem jest też twórcą jednej z najnowszych partii politycznych.
Jej budowę zapowiedziała już po wyborach prezydenckich. Na początku sierpnia „Rz” poinformowała, jaką będzie nosić nazwę: Nowa Fala Profesor Senyszyn. Dziś ma już swoje logo, a przede wszystkim – złożony w sądzie wniosek o rejestrację partii, poparty przez ponad tysiąc osób.
Złożyliśmy go 28 sierpnia w samo południe. Wybory prezydenckie pokazały, że Platforma Obywatelska łącznie z koalicjantami nie jest już w stanie zatrzymać marszu PiS do przejęcia władzy za dwa lata. I potrzebna jest nowa siła, na którą wyborcy będą mogli z przyjemnością zagłosować
— powiedziała Joanna Senyszyn.
Partia Tyszkiewicza powalczy o wejście do Sejmu
Nie jest to jedyna nowa partia zakładana przez znanych polityków - zauważyła gazeta. Trzy dni temu, również w samo południe, swoją pierwszą konferencję prasową zorganizowali twórcy partii Nowa Polska, czyli senatorowie z koła Niezależni i Samorządni – Wadim Tyszkiewicz, Andrzej Dziuba i Zygmunt Frankiewicz, a także m.in. burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska i prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
Tyszkiewicz wniosek o rejestrację partii złożył 10 września.
O stworzeniu partii, odpowiadającej na głosy środowisk samorządowych i przedsiębiorców, myśleliśmy od dłuższego czasu. M.in. temu miał służyć ruch samorządowy Tak! Dla Polski
— powiedział gazecie senator Tyszkiewicz.
CZYTAJ TAKŻE:
— Tusk ma się czego bać? Jest nowa partia polityczna, ujawniono jej nazwę! Na czele politycy związani ze środowiskiem Koalicji 13 grudnia
— Tworzą nową partię polityczną na lewicy. Były „Czerwone Korale”, ma powstać „Nowa Fala Profesor Senyszyn”
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740936-senyszyn-i-tyszkiewicz-zapowiadaja-walke-o-sejm
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.