Nowe siły polityczne czy kolejne "alternatywy", które mają uratować Tuska? Senyszyn i Tyszkiewicz zapowiadają walkę o Sejm

Na polskiej scenie politycznej pojawiają się nowe inicjatywy - swoje partie rejestrują Joanna Senyszyn i Wadim Tyszkiewicz. Jak podaje „Rzeczpospolita” politycy liczą, że świeże ugrupowania pozwolą im przyciągnąć wyborców rozczarowanych dotychczasowymi koalicjami.

Moim celem jest wprowadzenie do Sejmu przynajmniej 50 posłanek i posłów

— powiedziała „Rzeczpospolitej” Joanna Senyszyn, która jest profesorem nauk ekonomicznych, byłą posłanką i europosłanką oraz kandydatką na prezydenta w ostatnich wyborach, a przez niemal całą karierę polityczną związana była z SLD. Zarazem jest też twórcą jednej z najnowszych partii politycznych.

Jej budowę zapowiedziała już po wyborach prezydenckich. Na początku sierpnia „Rz” poinformowała, jaką będzie nosić nazwę: Nowa Fala Profesor Senyszyn. Dziś ma już swoje logo, a przede wszystkim – złożony w sądzie wniosek o rejestrację partii, poparty przez ponad tysiąc osób.

Złożyliśmy go 28 sierpnia w samo południe. Wybory prezydenckie pokazały, że Platforma Obywatelska łącznie z koalicjantami nie jest już w stanie zatrzymać marszu PiS do przejęcia władzy za dwa lata. I potrzebna jest nowa siła, na którą wyborcy będą mogli z przyjemnością zagłosować

— powiedziała Joanna Senyszyn.

Partia Tyszkiewicza powalczy o wejście do Sejmu

Nie jest to jedyna nowa partia zakładana przez znanych polityków - zauważyła gazeta. Trzy dni temu, również w samo południe, swoją pierwszą konferencję prasową zorganizowali twórcy partii Nowa Polska, czyli senatorowie z koła Niezależni i Samorządni – Wadim Tyszkiewicz, Andrzej Dziuba i Zygmunt Frankiewicz, a także m.in. burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska i prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Tyszkiewicz wniosek o rejestrację partii złożył 10 września.

O stworzeniu partii, odpowiadającej na głosy środowisk samorządowych i przedsiębiorców, myśleliśmy od dłuższego czasu. M.in. temu miał służyć ruch samorządowy Tak! Dla Polski

— powiedział gazecie senator Tyszkiewicz.

xyz/PAP

