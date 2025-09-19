„Premier polskiego rządu prowadzi politykę za pośrednictwem Twittera, wrzucając co chwilę różnego rodzaju informacje, mniej lub bardziej potwierdzone, tylko po to, żeby zajmować tymi tematami opinię publiczną, żeby opinia publiczna nie zajmowała się w tym czasie rozliczaniem premiera za niedotrzymanie słowa w kampanii. Pamiętamy, że obiecano 100 konkretów, one są nierealizowane. W związku z tym premier nie ma pomysłu na rządzenie, nie ma pomysłu na realizację programów dobrych dla Polaków. Więc co chwilę pojawiają się w mediach społecznościowych kolejne komunikaty, które mają odwrócić uwagę od tego, co najważniejsze” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
Dziennik „Rzeczpospolita” podał – powołując się na anonimowe źródła „w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa” – że dom, który został uszkodzony we wsi Wyryki w woj. lubelskim, nie został uszkodzony przez spadającego drona, a przez wystrzeloną przez polski samolot F-16 zabłąkaną rakietę przeciwlotniczą AIM-120 AMRAAM. Według gazety rakieta miała mieć uszkodzony system naprowadzania na cel (jednego z rosyjskich dronów), zadziałały jednak zabezpieczenia, dzięki którym nie wybuchła po uderzeniu w dom.
„Polacy potrzebują rzetelnych informacji”
Między innymi tę kwestię skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
Od samego początku mówimy o tym, że Polacy potrzebują rzetelnych informacji i w dobie dezinformacji rosyjskiej te informacje powinny płynąć z rządu. Tymczasem, jak widzimy, pojawiły się przecieki do mediów z prowadzonego przez prokuraturę postępowania i nie ma na to zgody, żeby czy prezydent, czy inne osoby w państwie, ale przede wszystkim pierwsza osoba w państwie dowiadywały się o tym z przecieków do mediów
— wskazał Paweł Szefernaker.
Wczoraj została przekazana notatka z Wojska Polskiego do pana prezydenta - pierwsza notatka w tej sprawie i czekamy na to, aż ta sprawa zostanie wyjaśniona, bo ona do tej pory jeszcze nie jest do końca wyjaśniona i także opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jak ta sprawa wygląda. Prawda jest taka, że w ogóle te działania nie zostałyby podjęte, gdyby nie drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, ale powtarzam, wszelkie działania powinny być wyjaśnione i nie ma na to zgody pana prezydenta
— mówił szef gabinetu prezydenta.
„Ryba psuje się od głowy”
Skomentował też sprawę listu od Donalda Trumpa do prezydenta Nawrockiego.
Ryba psuje się od głowy, jeżeli premier polskiego rządu prowadzi politykę za pośrednictwem Twittera, wrzucając co chwilę różnego rodzaju informacje, mniej lub bardziej potwierdzone, tylko po to, żeby zajmować tymi tematami opinię publiczną, żeby opinia publiczna nie zajmowała się w tym czasie rozliczaniem premiera za niedotrzymanie słowa w kampanii, ponieważ pamiętamy, że obiecano 100 konkretów, one są nierealizowane. W związku z tym premier nie ma pomysłu na rządzenie, nie ma pomysłu na realizację programów dobrych dla Polaków. Więc co chwilę pojawiają się w mediach społecznościowych kolejne komunikaty, które mają odwrócić uwagę od tego, co najważniejsze
— zaznaczył.
I tak samo później postępują urzędnicy niższego szczebla. To jest kolejny skandal, że prezydent dowiaduje się o tym, że kierownik ambasady w Waszyngtonie przesyła, bo tak to wygląda w dyplomacji, że jeżeli prezydent Trump przesyła jakąś notatkę, materiał do prezydenta Nawrockiego, to przesyła to za pośrednictwem ambasady. Tylko żadna ambasada na świecie, żadnego innego państwa nie informuje o tym mediów. A tymczasem kierownik ambasady w Waszyngtonie, pan Klich, który jest kierownikiem wyznaczonym przez pana Sikorskiego, informuje najpierw opinię publiczną, zanim w ogóle materiał trafił do prezydenta. To jest kolejny skandal. Nie godzimy się na to, żeby tak wyglądała polityka. Nie godzimy się na to, żeby w taki sposób działać, ale ci ludzie nie mają żadnego pomysłu na Polskę. Nie mają żadnego pomysłu na program, który byłby dobry dla Polaków, żeby rozwiązywać podstawowe problemy Polaków, codzienne problemy Polaków
— powiedział Paweł Szefernaker.
Wskazał, że „ta ekipa od pierwszego dnia próbowała podważyć wyniki wyborów”.
Rząd przegrał te wybory. Przegrał je także Rafał Trzaskowski, zastępca Donalda Tuska. Ta nieudolna polityka przegrała i próba cały czas odwracania uwagi jest próbą prowadzenia takiej doraźnej polityki, ale a Polacy nie dadzą się na to nabrać
— podkreślił.
CZYTAJ WIĘCEJ: Za Tuska kłamstwa chodzą stadami! Wojna rządu z prezydentem wymyka się spod kontroli. Kompromituje Polskę i zagraża bezpieczeństwu
tt/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740929-szefernaker-tusk-prowadzi-polityke-przez-serwis-x
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.