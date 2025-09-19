USA pomoże Polsce dopiero po wojnie? Przydacz wyjaśnia słowa Trumpa. "Myślę, że doszło rzeczywiście do lapsusa, pomyłki"

Myślę, że doszło rzeczywiście do lapsusa, pomyłki. Dziennikarka, słuchałem tej wypowiedzi, zadała pytanie o Polskę, ale później o wypowiedzi z sierpnia, które dotyczyły Ukrainy. Zdaje się, że prezydent Trump wypowiadał się w sprawie Ukrainy” - powiedział minister Marcin Przydacz na antenie Polsat News, odnosząc się do słów prezydenta USA, które wywołały poruszenie w Polsce.

Prezydent Trump pytany o to, czy w świetle dodatkowych sił powietrznych, wysłanych do Polski przez Wielką Brytanię i innych sojuszników, Ameryka wyśle myśliwce lub systemy Patriot, Trump odparł:

Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny (na Ukrainie). Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie.

Polska Agencja Prasowa, relacjonując wywiad Trumpa dla Fox News, podała pilną wiadomość, która brzmiała:

Trump: wspieramy Polskę wywiadowczo, ale kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie.

Przydacz: Lapsus Trumpa

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz odniósł się do słów Trumpa.

Myślę, że doszło rzeczywiście do lapsusa, pomyłki. Dziennikarka, słuchałem tej wypowiedzi, zadała pytanie o Polskę, ale później o wypowiedzi z sierpnia, które dotyczyły Ukrainy. Zdaje się, że prezydent Trump wypowiadał się w sprawie Ukrainy, rzeczywiście to pasuje do Ukrainy. Ukrainę wspiera wywiadowczo, a nie militarnie. USA wspiera Polskę militarnie i wywiadowczo

— powiedział.

Dodał również:

Nie ma co szukać niepotrzebnych emocji, niepotrzebnego newsa. Czasami się tak zdarza, że politycy i dziennikarze mówią coś innego, niż rzeczywiście mieli na myśli.

Reakcja Trumpa ws. dronów nad Polską

Podczas rozmowy poruszony został także temat rosyjskich dronów.

Co do dronów, tutaj sprawa jest jasna – drony były rosyjskie, celowo wysłane przez granicę polską

— powiedział minister Przydacz.

Został dopytany, dlaczego prezydent Trump nie chce jasno powiedzieć, iż był to drony rosyjskie.

Myślę, że to jest – ja bym to nazwał – poetyka negocjacji. W tym sensie skoro tworzy atmosferę negocjacji z Rosjanami, nie chce tutaj używać zbyt twardego języka. Choć, jak wiemy, prezydent Trump potrafi tego twardego języka [używać]. Ale ja nie jestem rzecznikiem prezydenta Trumpa

— odparł.

Następnie kontynuował:

My mamy jasne stanowisko – drony były rosyjskie, celowo wysłane po to, aby sprowokować reakcję albo sprawdzić tę reakcję, przetestować. I tutaj nie mam nic więcej do powiedzenia. Natomiast cała reszta jest być może moją opinią tego, dlaczego prezydent Trump tak mówi, a nie inaczej.

