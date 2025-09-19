Jak wynika z sondażu United Surveys, dla Wirtualnej Polski aż 57,5 proc. respondentów twierdzi, że prezydent Karol Nawrocki dobrze spełnia swoją funkcję. Zdecydowanie większym poparciem cieszy się wśród mężczyzn
Respondentom zadano pytanie, jak oceniają Karola Nawrockiego w roli prezydenta RP.
Większość ankietowanych, bo 57,5 proc. ocenia pozytywnie obecnego prezydenta, z czego 25 proc. z nich zdecydowanie pozytywnie, a 32,5 proc. raczej pozytywnie. Przeciwnego zdania jest 32,9 proc. badanych. Zdecydowanie negatywnie prezydenturę Nawrockiego oceniło 12,6 proc. z nich, a raczej negatywnie 20,3 proc.
Nowy prezydent najbardziej krytycznie jest oceniany przez mieszkańców wsi - 38 proc. ankietowanych ocenia go negatywnie. Negatywnie ocenia go też 36 proc. mieszkańców dużych miast powyżej 250 tys. mieszkańców. Z kolei, najlepszy wynik zyskuje wśród mieszkańców małych miast do 50 tys. (60 proc. pozytywnych ocen). Portal zauważył, że dotychczas wieś była uznawana za twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości.
Poparcie w poszczególnych grupach wiekowych
Z badania wynika, że Nawrocki ma dobre notowania w grupie wiekowej 18-29 lat, tam pozytywnie ocenia go 73 proc. badanych, a negatywnie 27 proc. W grupie 30-39 l. pozytywnie ocenia go 67 proc., a negatywnie - 22 proc. Mniej zwolenników nowy prezydent ma w grupie osób w wieku od 40 do 49 lat, gdzie pozytywnie ocenia go 59 proc, a negatywnie 33 proc. Wśród osób z grupy 50-59 l. 53 proc. ocenia go pozytywnie, a 28 proc. negatywnie, a w przedziale 60-69 l. 57 proc. pozytywnie, a 35 proc. negatywnie. Natomiast spośród osób starszych w wieku 70 lat i więcej 42 proc. respondentów ocenia Nawrockiego pozytywnie, a aż 52 proc. negatywnie.
Kandydat z nizin społecznych, który zrobił oszałamiającą karierę, może się wielu podobać, zwłaszcza młodym. Imponuje im, czekają aż rozbije on system - duopol PO-PiS
— ocenił dla WP politolog prof. Antoni Dudek, zdaniem, którego zrozumiałe jest duże poparcie dla Nawrockiego w najmłodszej grupie wiekowej.
Karola Nawrockiego zdecydowanie lepiej w roli nowego prezydenta widzą mężczyźni (69 proc.), aniżeli kobiety (44 proc.).
Sondaż przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób.
xyz/PAP
