Polskie media obiegła informacja, jakoby prezydent Donalda Trump podczas wywiadu, którego udzielił stacji Fox News, miał powiedzieć, że „pomoże Polsce, ale po wojnie”. Internauci, w tym politycy Prawa i Sprawiedliwości, zwracają uwagę, że Polska Agencja Prasowa pomyliła się w tłumaczeniu, a prezydentowi USA chodziło o Ukrainę, a nie Polskę. „Tak właśnie każdego dnia nas dezinformują” - powiedział b. wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.
Prezydent Trump pytany o to, czy w świetle dodatkowych sił powietrznych, wysłanych do Polski przez Wielką Brytanię i innych sojuszników, Ameryka wyśle myśliwce lub systemy Patriot, Trump odparł:
Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny (w Ukrainie). Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie.
Polska Agencja Prasowa relacjonując wywiad Trumpa dla Fox News podała pilną wiadomość, która brzmiała:
Trump: wspieramy Polskę wywiadowczo, ale kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie.
„Tak właśnie każdego dnia nas dezinformują”
Internauci, w tym politycy Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę, że słowa Trumpa zostały źle zinterpretowane.
Nieprawdopodobne… Od wczoraj nasze media – głównie rządowe i prorządowe – oburzają się, jak to Trump powiedział że udzieli Polsce „wsparcia lotniczego” ale dopiero po wojnie. Problem w tym, że on to powiedział… ale o wsparciu dla Ukrainy! Tak właśnie każdego dnia nas dezinformują
— napisał były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.
Z kolei Maciej Wilk stwierdził, że dziennikarze PAP musieli pomylić się w tłumaczeniu.
Ale wiecie Państwo, że Trump w tej wypowiedzi W OGÓLE nie mówi o Polsce? Dziennikarka pyta o obiecane w sierpniu wsparcie powietrzne dla Ukrainy, a Trump odpowiada, że owszem, może udzielić takiego wsparcia Ukrainie - po wojnie, dla zabezpieczenia pokoju
— napisał.
Na wpis Wilka zareagował Krzysztof Stanowski, który zwraca uwagę, że z nagrania, które udostępnił Wilk jasno wynika, że Trumpowie chodziło o Ukrainę.
Jako że aktualnie wszystko określane jest ruską dezinformacją, to w kategorii „ruska dezinformacja” wygrywa Polska Agencja Prasowa.
Pod wpisem Macieja Wilka jest wideo z tej wypowiedzi, jasno wynika z niej, że chodzi o Ukrainę.
Inny z użytkowników platformy X Jakub Rybak zmieścił na fragment wywiadu Trumpa z polskimi i angielskimi napisami.
Przeprosiny PAP-u
W końcu PAP przyznała się do błędu i przeprosiła.
Skorygowaliśmy czwartkową depeszę dotyczącą wywiadu prezydenta Donalda Trumpa dla Fox News, który był zapytany o Polskę, a w odpowiedzi nie użył nazwy żadnego kraju. Poprawiona depesza jest w naszych serwisach. Za błąd przepraszamy
— napisała PAP.
