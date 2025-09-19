WIDEO I KOMENTARZE

Co rzeczywiście powiedział Trump w wywiadzie dla Fox News? Czy w "pomocy po wojnie" chodziło mu o Polskę czy Ukrainę?

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Polskie media obiegła informacja, jakoby prezydent Donalda Trump podczas wywiadu, którego udzielił stacji Fox News, miał powiedzieć, że „pomoże Polsce, ale po wojnie”. Internauci, w tym politycy Prawa i Sprawiedliwości, zwracają uwagę, że Polska Agencja Prasowa pomyliła się w tłumaczeniu, a prezydentowi USA chodziło o Ukrainę, a nie Polskę. „Tak właśnie każdego dnia nas dezinformują” - powiedział b. wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Prezydent Trump pytany o to, czy w świetle dodatkowych sił powietrznych, wysłanych do Polski przez Wielką Brytanię i innych sojuszników, Ameryka wyśle myśliwce lub systemy Patriot, Trump odparł:

Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny (w Ukrainie). Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie.

Polska Agencja Prasowa relacjonując wywiad Trumpa dla Fox News podała pilną wiadomość, która brzmiała:

Trump: wspieramy Polskę wywiadowczo, ale kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Trump: Wspieramy Polskę wywiadowczo, ale mówiąc o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny

Tak właśnie każdego dnia nas dezinformują”

Internauci, w tym politycy Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę, że słowa Trumpa zostały źle zinterpretowane.

Nieprawdopodobne… Od wczoraj nasze media – głównie rządowe i prorządowe – oburzają się, jak to Trump powiedział że udzieli Polsce „wsparcia lotniczego” ale dopiero po wojnie. Problem w tym, że on to powiedział… ale o wsparciu dla Ukrainy! Tak właśnie każdego dnia nas dezinformują

— napisał były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Z kolei Maciej Wilk stwierdził, że dziennikarze PAP musieli pomylić się w tłumaczeniu.

Ale wiecie Państwo, że Trump w tej wypowiedzi W OGÓLE nie mówi o Polsce? Dziennikarka pyta o obiecane w sierpniu wsparcie powietrzne dla Ukrainy, a Trump odpowiada, że owszem, może udzielić takiego wsparcia Ukrainie - po wojnie, dla zabezpieczenia pokoju

— napisał.

Na wpis Wilka zareagował Krzysztof Stanowski, który zwraca uwagę, że z nagrania, które udostępnił Wilk jasno wynika, że Trumpowie chodziło o Ukrainę.

Jako że aktualnie wszystko określane jest ruską dezinformacją, to w kategorii „ruska dezinformacja” wygrywa Polska Agencja Prasowa.

Pod wpisem Macieja Wilka jest wideo z tej wypowiedzi, jasno wynika z niej, że chodzi o Ukrainę.

Inny z użytkowników platformy X Jakub Rybak zmieścił na fragment wywiadu Trumpa z polskimi i angielskimi napisami.

Przeprosiny PAP-u

W końcu PAP przyznała się do błędu i przeprosiła.

Skorygowaliśmy czwartkową depeszę dotyczącą wywiadu prezydenta Donalda Trumpa dla Fox News, który był zapytany o Polskę, a w odpowiedzi nie użył nazwy żadnego kraju. Poprawiona depesza jest w naszych serwisach. Za błąd przepraszamy

— napisała PAP.

kk/X/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych