Od stycznia 2026 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zostanie formalnie podzielony na dwie niezależne jednostki: Gdański Zarząd Dróg oraz Gdański Zarząd Zieleni. Prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz ogłosiła nazwiska osób, które będą kierowały nowymi strukturami - podał magistrat.
Podczas spotkania z pracownikami Dulkiewicz poinformowała, że na czele Gdańskiego Zarządu Dróg stanie Anna Bobrowska, która od 2019 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. infrastruktury i remontów GZDiZ, odpowiadając m.in. za utrzymanie dróg, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, tunelu pod Martwą Wisłą oraz obsługę strefy płatnego parkowania. Jej zastępcami będą Tomasz Wawrzonek i Robert Krasowski.
Wawrzonek od 2017 roku pełnił funkcję Miejskiego Inżyniera Ruchu, a od 2019 roku zastępcy dyrektora ds. zarządzania GZDiZ. Jest autorem i koordynatorem wielu projektów poprawiających bezpieczeństwo ruchu, w tym Programu Uspokojenia Ruchu, który doprowadził do 60-procentowej redukcji liczby ofiar śmiertelnych na gdańskich drogach.
Krasowski związany jest z GZDiZ od 2008 roku. Od 2022 roku kieruje Działem Dróg, odpowiadając za bieżące remonty i naprawy dróg gminnych. Wcześniej był kierownikiem Działu Inżynierii Ruchu.
Siostrzenica Tuska z nowym stanowiskiem
Natomiast stanowisko dyrektora Gdańskiego Zarządu Zieleni obejmie Barbara Tusk, siostrzenica premiera Donalda Tuska. Z wykształcenia architektka i urbanistka, od 2023 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. przestrzeni publicznej GZDiZ. Nadzoruje utrzymanie i projektowanie przestrzeni publicznych, w tym miejskich parków, lasów komunalnych i cmentarzy.
Jej zastępczynią będzie Ewelina Latoszewska, związana z jednostką od ponad 20 lat - zdobywała doświadczenie jako specjalistka, inspektor nadzoru, starsza inspektorka, a następnie kierowniczka Działu Zieleni.
Jak podkreśliła cytowana w komunikacie prasowym Aleksandra Dulkiewicz, proces podziału GZDiZ to duże wyzwanie organizacyjne.
Każda reorganizacja rodzi obawy, ale wspólnie pokazaliśmy, że potrafimy przejść przez ten proces bez konfliktów i z poczuciem odpowiedzialności
— powiedziała do pracowników prezydent Gdańska.
Zmiany zbiegają się z odejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora GZDiZ Mieczysława Kotłowskiego, który kierował jednostką od 2008 roku i współtworzył jej fundamenty organizacyjne.
Jego wiedza, doświadczenie oraz umiejętność budowania współpracy były nieocenione, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, podczas przygotowań do podziału GZDiZ. To dzięki jego mądrości i spokojnemu podejściu proces zmian przebiega w sposób uporządkowany i konstruktywny. Choć z końcem roku pan dyrektor zakończy pełnienie swojej funkcji, wierzę, że pozostawia po sobie instytucję gotową na nowe wyzwania
— powiedziała Dulkiewicz, dziękując Kotłowskiemu za lata służby na rzecz Gdańska.
Uchwałę o reorganizacji GZDiZ rada miasta podjęła w maju br. Jak tłumaczyli przedstawiciele gdańskiego magistratu, podział na dwie niezależne jednostki ma zwiększyć skuteczność i przejrzystość zarządzania kluczowymi obszarami miasta – infrastrukturą drogową oraz zielenią i przestrzenią publiczną.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740921-siostrzenica-tuska-na-czele-nowej-instytucji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.