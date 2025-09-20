Wideo

Co za odlot! Michalik: Trump to sojusznik Putina i wróg naszego kraju. Wojska USA ćwiczą z Rosjanami scenariusz agresji na Polskę

Sprawdź autor: PAP/EPA/X
Trump, jest teraz jasne, jest wrogiem Polski. Jest jasne, że jest sojusznikiem Putina, a nie Polski. W razie zagrożenia, moim zdanie, prędzej pomoże Rosji niż Polsce” - wypaliła w swoim nagraniu na swoim kanale na YouTubie Eliza Michalik, publicystka.

Polacy zaczynają to widzieć. To nie jest tak, że Polacy już to zobaczyli w pełnej krasie. To jest proces, ale zaczynają to widzieć

— stwierdziła Eliza Michalik.

Amerykanie wzięli udział we wspólnych manewrach z Rosją i Białorusią. Manewrach Zapad-25. Wiecie o tym? Amerykańskie wojska razem z Rosjanami i Białorusinami ćwiczą scenariusz agresji na NATO i Polskę. Żeby się nie okazało, że amerykańskie wojska w Polsce są koniem trojańskim Rosji

— dodała, kontynuując swój absurdalny wywód. Jak Michalik wpadła na pomysł, że Amerykanie rzekomo uczestniczą w rosyjsko-białoruskich manewrach Zapad-25? Prawdopodobnie wysnuła to z faktu, że ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że dwóch amerykańskich oficerów obserwowało te manewry - z państw NATO taką możliwość dostali także Węgrzy i Turcy. Najwyraźniej w oczach publicystki to jest to samo, jakby te wspomniane państwa uczestniczyły w manewrach z Rosjanami i ćwiczyły agresję same na siebie. Absurdalność wywodu Michalik jest aż nadto widoczna.

