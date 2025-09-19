„Jego nieobecność jest absolutnie niezrozumiała. Zwłaszcza, że był twarzą też tego projektu, optował za tymi zmianami. Może nie wiedział do końca, jak to będzie wyglądało. Natomiast faktycznie został ośmieszony przez własne ugrupowanie” - tak Paulina Matysiak (Razem) skomentowała na antenie Telewizji wPolsce24 postawę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. „W kampanii prezydenckiej nie wyglądało na to, że chciałby zostać prezydentem Polski. Teraz nie widać, że jest prezydentem Warszawy. Naprawdę zasadnym jest więc pytanie, kim jest i kim chce być Rafał Trzaskowski?” - dodała poseł.
Przypomnijmy, że prezydent Warszawy i wiceszef PO Rafał Trzaskowski nie pojawił się na Radzie Miasta Warszawy, a całe posiedzenie zakończyło się jego ogromną porażką. Jego przedstawiciel nagle wycofał jego własny projekt dotyczący wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie, a sprzeciwiali się także radni KO.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740914-tylko-u-nas-matysiak-kim-jest-i-kim-chce-byc-trzaskowski