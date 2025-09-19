Bezprecedensowy atak na niezależność Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie na tajemnicę bankową, dotykającą zasadniczych interesów naszego państwa. Dziennikarze Telewizji wPolsce24 dotarli do niejawnej uchwały sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która dąży do pozbawienia stanowiska prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego.
Zdominowana przez PO komisja posunęła się do rzeczy niesłychanej - zwolniła skonfliktowanego z prof. Glapińskim członka zarządu NBP Pawła Muchę z tajemnicy „zawodowej, funkcyjnej (w tym bankowej) w całości”. Jak dodano - dotyczy to zarówno składania zeznań przed komisją, jak i „w zakresie przekazywania do Komisji dokumentacji objętej w/w tajemnicą”.
To decyzja bez precedensu, z prawnego punktu widzenia kuriozalna.
Oznacza ona, że każdy dokument banku narodowego, który przyniesie ze sobą świadek Paweł Mucha, ma być automatycznie zwolniony z tajemnicy.
PRZYPOMINAMY:
— Trybunał Konstytucyjny zdecydował: Niekonstytucyjne są procedury wobec prezesa NBP przed sejmową komisją odpowiedzialności konstytucyjnej
— Prezes NBP prof. Adam Glapiński mówi „Gazecie Bankowej” jednoznacznie: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zamyka sprawę
— Prezes TK: Sprawa postawienia prof. Glapińskiego przed TS jest na dziś zamknięta. „Konstytucja nie przewiduje tzw. przedsądu”
