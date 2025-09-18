Departament Stanu wydał zgodę na sprzedaż ponad 2,5 tys. pocisków przeciwpancernych Javelin do Polski - podała agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA), należąca do Pentagonu. Maksymalna cena zakupu to 780 mln dolarów.
Jak napisano w komunikacie DSCA, decyzja Departamentu Stanu dotyczy potencjalnej sprzedaży 2506 pocisków oraz 253 wyrzutni z przyrządami celowniczymi. Maksymalna podana cena uzbrojenia to 780 mln dolarów.
Informację o decyzji strony amerykańskiej potwierdził wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Kolejne Javeliny dla Wojska Polskiego! Departament Stanu USA udzielił zgody na sprzedaż Polsce 253 wyrzutni i ponad 2,5 tysiąca pocisków, wraz z niezbędnym szkoleniem i zapasem części zamiennych. Javelin to przeciwpancerny pocisk kierowany będący na uzbrojeniu WOT
— napisał minister na platformie X.
Jest to już kolejny zakup Javelinów przez Polskę. Pierwszą umowę ws. tego uzbrojenia podpisano w 2020 r. Wówczas Polska zakupiła 60 wyrzutni i 180 pocisków za 54 mln dolarów, zaś w 2023 r. podpisano aneks na kolejne 500 pocisków i 50 wyrzutni za 103,5 mln dolarów.
Pociski Javelin produkowane są przez koncerny Lockheed Martin i Raytheon. Odegrały ważną rolę w pełnowymiarowej wojnie Ukrainy z Rosją, zwłaszcza w jej pierwszej fazie w 2022 r. Pociski mają zasięg do 4 km.
