Polska i Ukraina będą wspólnie rozwijać inicjatywy przemysłu zbrojeniowego, łącząc polskie możliwości z unikalnym ukraińskim doświadczeniem bojowym - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Minister obrony narodowej nawiązał w ten sposób do swojej czwartkowej niezapowiedzianej wizyty w Kijowie, gdzie spotkał się z m.in. szefem ukraińskiego resortu obrony Denysem Szmyhalem. Podczas wspólnej konferencji prasowej Szmyhal przekazał, że „umówili się na powstanie wspólnej grupy operacyjnej zajmującej się kwestią dronów”, w której skład wejdą polscy i ukraińscy żołnierze.
O rezultatach swoje wizyty Kosiniak-Kamysz poinformował w czwartek wieczorem na platformie X.
Polska i Ukraina będą wspólnie rozwijać inicjatywy przemysłu zbrojeniowego, łącząc polskie możliwości z unikalnym ukraińskim doświadczeniem bojowym
— podkreślił szef MON.
Jak dodał, właśnie zakończył niezwykle ważną wizytę na Ukrainie i spotkania z ministrami Denysem Szmyhalem i Rustemem Umerovem (sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony), podczas których podpisaliśmy kluczowe porozumienia dotyczące współpracy obronnej.
Dziękuję stronie ukraińskiej za współpracę i otwarty dialog na rzecz bezpieczeństwa. Polska pozostaje niezłomnym sojusznikiem Ukrainy w walce o niepodległość, suwerenność i europejskie wartości
— napisał szef MON.
Wcześniej podczas konferencji z Szmyhalem Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska chce korzystać z olbrzymiego doświadczenia strony ukraińskiej w zakresie systemów dronowych i antydronowych.
Chciałbym, by na tej współpracy korzystał polski państwowy i prywatny sektor zbrojeniowy
— powiedział.
Jak podkreślił, resorty polski i ukraiński podpisały trzy porozumienia, m.in. w tej sprawie.
To jest współpraca zarówno pomiędzy siłami zbrojnymi, instytucjami badawczymi, naukowymi, jak i pomiędzy naszymi przemysłami
— powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że celem jest m.in. stworzenie polsko-ukraińskich konsorcjów i przedsięwzięć joint venture, zajmujących się „produkcją wszelkiego rodzaju systemów bezzałogowych”.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740908-polsko-ukrainskie-inicjatywy-obronne-szef-mon-zapowiada
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.