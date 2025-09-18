Warszawscy radni Koalicja Obywatelska spektakularnie upokorzyli prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, sprzeciwiając się nocnemu zakazowi sprzedaży alkoholu w stolicy, czego chciał Trzaskowski. Kuriozalne wystąpienie w tej sprawie miał przewodniczący klubu KO w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski, w pewnym momencie powołując się nawet na… Ku Klux Klan. Postawę KO ostro skrytykował Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem.
Rafał Trzaskowski - poprzez swojego przedstawiciela - nagle wycofał dziś z Rady Warszawy swój projekt w sprawie prohibicji w stolicy. Za to Jarosław Szostakowski, szef klubu KO w Radzie Warszawy, bronił dziś z mównicy jak lew prawa do zakupu alkoholu w nocy.
W przeciwieństwie do państwa z Lewicy nie uważamy, że te problemy mają charakter globalny. Nie uważamy, że każdy z 350 punktów sprzedaży alkoholu, z czego mniej więcej połowa to stacje benzynowe, jest źródłem problemów dla mieszkańców okolicznych domów, osiedli
— stwierdził Jarosław Szostakowski.
W związku z tym powinniśmy rozwiązywać problemy, a nie wprowadzać rozwiązania, które są nacechowane ideologicznie. Lewica ma długą historię w Polsce wprowadzania zakazu sprzedaży alkoholu. Nie są one związane tylko z ostatnimi latami. Najdłuższy zakaz, który został wprowadzony w latach 80, został wprowadzony przez lewicowo-komunistyczny rząd Jaruzelskiego. Wtedy obowiązywał do godziny 13. (…) Ja nie śmiałbym powiedzieć, że zakaz sprzedaży alkoholu jest rozwiązaniem komunistycznym, bo nie jest. Powiedziałem, coś innego: że lewica w Polsce ma doświadczenia komunistycznego rządu, który taki zakaz wprowadzał
— zaznaczył szef klubu radnych KO, próbując jednak zrobić jednoznaczną zbitkę - prohibicję w Polsce wprowadzali swego czasu znienawidzeni komuniści. Co zatem myśleć o tych, ktorzy próbują to zrobić teraz? Szostakowski poszedł jednak jeszcze dalej w zohydzaniu zwolenników nocnej prohibicji w stolicy, przywołując… Ku Klux Klan.
Pierwszy historycznie zakaz sprzedaży alkoholu wprowadzały w latach 30. Stany Zjednoczone. Tam akurat Ku Klux Klan był tą organizacją, która inicjowała ten proces. W związku z tym nie śmiałbym powiedzieć, że to rozwiązanie komunistyczne
— kontynuował swój absurdalny wywód Szostakowski.
Zandberg do radnych KO: Nie słuchacie głosu mieszkańców
Radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy bardzo dobrze przygotowali się do posiedzenia Rady Warszawy w tym sensie, że m.in. zadbali o to, by na miejscach przeznaczonych dla mieszkańców znaleźli się działacze i sympatycy KO, dobitnie z mównicy krytykował Adrian Zandberg.
Początkowo nie zamierzałem zabierać głosu, bo liczyłem, że w dyskusji będzie szansa na to, żebyście Państwo mogli wysłuchać stanowiska radnych dzielnicowych i samorządowców z tych dzielnic, którzy chcą zmiany zasad i trochę nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. To znaczy zdjęcie uchwały i wyprowadzenie stanowiska, a następnie informację, że w związku z tym, że to jest stanowisko, to Państwo nie dopuścicie do głosu radnych dzielnicowych. którzy chcą powiedzieć o tym problemie, problemie z bezpieczeństwem w swoich dzielnicach. Uważam pani przewodnicząca, że to jest niepoważne
— zaznaczył Adrian Zandberg.
Nie słuchacie Państwo nie tylko głosu mieszkańców, którzy w jasny sposób powiedzieli, że chcą zmiany zasad, ale nie dopuszczacie też Państwo samorządowców z dzielnic. I proszę wybaczyć, ale panie przewodniczący Szostakowski, może warto sprawdzić jednak w słowniku, co kiedyś znaczyło słowo „obywatelska”. Ono nie oznacza wysługiwania się lobbystom i grupce biznesów, które zarabiają teraz na braku bezpieczeństwa na ulicach Warszawy, tylko słuchanie obywateli. Proszę Państwa, wyniki konsultacji społecznych były jasne. To, co Państwo robicie w ramach wewnętrznych rozgrywek w partii rządzącej, w ramach czołgania Rafała Trzaskowskiego przez warszawskie władze Platformy Obywatelskiej, jest po prostu nie w porządku. Nie w porządku wobec mieszkańców, którzy chcą mieć bezpieczne ulice. Wasze podejście, wysługiwanie się naprawdę wąskiej grupie biznesów, to jest dalsze pogarszanie sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na ulicach
— podkreślił. Dodał, że taka postawa zostanie w przyszłości oceniona przez wyborców, ponieważ to co teraz zrobiła warszawska KO, stało się wbrew ich wyborcom.
