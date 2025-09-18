Na plaży w okolicach łotewskiej Windawy, nad Bałtykiem, znaleziono dziś tylną część kadłuba rosyjskiego drona typu Gerbera; bezzałogowiec prawdopodobnie został wyrzucony na brzeg przez morze - poinformowała lokalna policja oraz siły zbrojne, które wysłały na miejsce zdarzenia jednostkę saperów.
Znaleziony fragment maszyny to ogon rosyjskiego drona-wabika typu Gerbera – potwierdził szef resortu obrony Andris Spruds, podkreślając, że w badanym wraku nie było materiałów wybuchowych.
Jak przekazała telewizja LTV, Łotwa poinformowała o sprawie sojuszników z NATO, w tym przywódców państw bałtyckich oraz nordyckich.
Naszym priorytetem było wzmocnienie granicy wschodniej, ale, bez wątpienia, równie ważna jest ochrona wybrzeża Morza Bałtyckiego poprzez instalację niezbędnych sensorów (do wykrywania dronów)
— napisała na platformie X premier Evika Silina.
Szefowa rządu w Rydze poleciła również, by odpowiedzialne ministerstwa skontaktowały się ze służbami w Polsce, gdzie w ubiegłym tygodniu, w nocy z 9 na 10 września, podczas zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę, drony, w tym typu Gerbera, naruszyły wielokrotnie polską przestrzeń powietrzną i przedostały się w głąb kraju. Część z tych obiektóww rozbiła się, a kilka innych, stwarzających zagrożenie, zostało zestrzelonych. Następnie rosyjskie bezzałogowce wtargnęły na terytorium Rumunii.
Na Łotwie obowiązuje od czwartku zakaz lotów dronami wzdłuż wschodniej granicy. Obostrzenia dotyczą godzin nocnych. Równocześnie siły zbrojne testują akustyczny system wykrywania dronów i rozmieszczają czujniki służące do nasłuchu nadlatujących bezzałogowców. Według resortu obrony system ten ma zacząć działać we wschodniej części kraju od października.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740900-rosyjski-dron-na-lotwie-znaleziono-wrak-na-plazy
