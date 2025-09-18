"Goebbelsowska propaganda" na konferencji? Ostrowski zapowiada, że pozwie Żurka. "Szanowny Pan zapłaci dużo za przeprosiny"

Zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski zwrócił uwagę na jeden ze slajdów z konferencji ministra Waldemara Żurka. W ocenie prok. Ostrowskiego, szef MSZ dopuścił się naruszenia dóbr osobistych. Żurek chwalił się bowiem najważniejszymi działaniami neo-Prokuratury Krajowej, wśród których wymienił postawienie zarzutów za szpiegostwo na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej (niewskazanej z nazwiska osobie), pierwszy akt oskarżenia ws. domniemanych nieprawidłowości w RARS (również nie wymieniono nazwiska), jak również… przedłużenie okresu zawieszenia prokuratora Michała Ostrowskiego. „Szanowny Pan zapłaci dużo za publikację przeprosin”.

Donald Tusk postawił na czele resortu sprawiedliwości sędziego o mentalności „silnych razem”, a Waldemar Żurek ostro zabrał się do „rozliczeń”, czym chwalił się na dzisiejszej konferencji prasowej.

Goebbelsowska propaganda” na konferencji?

Na jeden ze slajdów wyświetlanych przez ministra Żurka zwrócił uwagę Michał Ostrowski - zastępca Prokuratora Generalnego.

PYTAM CO TO JEST? GOEBELSOWSKA PROPAGANDA? Slajd na dzisiejszej konferencji ZPG Żurka. Ja, Pana legalny zastępca, zestawiony z jakimś szpiegieiem i domniemanym oszustem. Za to będzie pozew Panie Ministrze Żurek. O naruszenie dóbr osobistych. A stacji, ktore to podały było mnóstwo. Więc tym razem Szanowny Pan zapłaci dużo za publikację przeprosin

Oto, co widnieje na omawianym slajdzie:

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ PROKURATURY KRAJOWEJ:

Zarzuty za szpiegostwo na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw będących członkami NATO

Pierwszy akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Sąd Dyscyplinarny przy PG przedłużył okres zawieszenia prokuratora Michała Ostrowskiego. Wniosek o rozpoznanie sprawy obwinionego Michała Ostrowskiego - Zastępcy Prokuratora Generalnego przez Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym.

CZYTAJ TAKŻE: Neo-prokuratura uderza w prok. Ostrowskiego. Jest riposta: „Zarzuty” wobec mnie są bezpodstawne i mają na celu wyłącznie zastraszenie

