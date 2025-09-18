Prezydent Warszawy i wiceszef PO Rafał Trzaskowski nie pojawił się na dzisiejszej Radzie Miasta Warszawy. Być może dlatego, że całe posiedzenie zakończyło się jego ogromną porażką. Jego przedstawiciel nagle wycofał jego własny projekt dotyczący wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie. Przeciwko niemu sprzeciwiali się radni KO. „Człowieku, oni z Ciebie zrobili pośmiewisko” - podsumował sytuację Trzaskowskiego Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
Gość jest prezydentem miasta i wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, która rządzi w tym mieście. Z jego projektem robią to, co ja ostatnio z tym żądaniami [Doroty Wysockiej-Schnepf - przyp. red.), czyli rwą na strzępy, wyrzucają do kosza, ładują swój projekt, o którym zaraz powiem. A on to kwituje, że idą w dobrą stronę. Człowieku, oni z ciebie zrobili pośmiewisko
— zwrócił się do Trzaskowskiego Krzysztof Stanowski.
To jest definicja bycia polityczną paprotką. Ładnie wyglądasz, nic nie możesz i gromadzi się na tobie kurz. On po wyborach to nawet zaczął zyskiwać. Z pokorą przyjął własną porażkę, wrócił do spraw miejskich. No ale potem wrócił do bycia sobą, czyli jak Rada Miasta, to oczywiście go nie ma, jak trzeba wejść na mównicę, to go nie ma. Jak trzeba wykazać sprawczość, to sprawczości też nie ma
— punktował Trzaskowskiego założyciel Kanału Zero.
„Przecież to są bzdur”
Stanowski pokrótce przedstawił, na czym polega blamaż Trzaskowskiego.
Co się wydarzyło? Przedstawiciel Rafała Trzaskowskiego, bo przecież nie sam Trzaskowski, bo go nie było, wycofał projekt Rafała Trzaskowskiego. Zamiast nocnej prohibicji w Warszawie ma być program edukacyjny. I tym programem edukacyjnym mają chyba być objęci sprzedawcy alkoholu. Ja nie wiem, czy oni mają doradzać, czy Merlot bardziej, czy Chardonnay, mają jakieś kursy porobić? Przecież to są bzdury. To nie są żadne rozwiązania, które mogą cokolwiek zmienić. Sprzedawca w monopolowym nie będzie walczył ze sprzedażą alkoholu. Ludzie puknijcie się w głowę. Jemu płacą za to, żeby sprzedać jak najwięcej, a nie jak najmniej
— zaznaczył publicysta.
No i dodatkowo ma być więcej patroli policyjnych. To jest też ciekawa sprawa, bo Warszawa już płaci policji za więcej patroli policyjnych. Tylko, że policja odsyła te pieniądze z powrotem do Warszawy, ponieważ nie ma funkcjonariuszy, którzy mogliby te patrole wykonywać. Ale przecież możemy to wszystko zapisać. Zapiszemy więcej patroli. A że ich nie będzie, to kto to zauważy? No powiemy, jak nie będzie ich na ulicy, nie wiem, Mickiewicza, to powiemy, że jest pewnie na Sienkiewicza. Nie będzie na Sienkiewicza, to powiemy, że pewnie już są na Mickiewicza. No proste? Proste
— dodał.
