Postępowanie Trybunału Stanu ws. immunitetu I prezes Sądu Najwyższego, przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej zostało umorzone - przekazał w rozmowie z dziennikarzami pełnomocnik Manowskiej, adw. Bartosz Lewandowski.
Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Manowskiej dotyczył łącznie trzech wątków w tym m.in. niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu dotyczącego regulaminu TS. Sprawa ta została zainicjowana przed ponad rokiem pismem ośmiorga sędziów TS skierowanym m.in. do prokuratora krajowego.
Informację o umorzeniu postępowania potwierdził sędzia Piotr Sak.
Rosati zawiadomi prokuraturę?
Zdaniem Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, dzisiejsze posiedzenie TS jest „absolutnie bezprawne”. Rosati zapowiedział, że w przypadku odmowy uchylenia immunitetu I prezes SN albo umorzenia sprawy zamierza zawiadomić prokuraturę.
Ostatnia rozprawa przed Trybunałem Stanu miała miejsce 3 września i zakończyła się skandalem. 12 sędziów TS, którzy z mocy prawa (art. 40 par. 1 pkt 4 KPK) są wyłączeni z rozpoznania tej sprawy, założyło togi i wymusiło wejście na salę rozpraw. Później utrudniali jej prowadzenie mec. Piotrowi Andrzejewskiemu i doprowadzili do przerwania oraz jej odroczenia. Sędziowie ci byli wcześniej przesłuchani przez prokuraturę w charakterze świadków, stąd wykluczono ich z rozpoznania sprawy prof. Manowskiej. Dotyczy to: Jacka Dubois, Kamili Ferenc, Adama Koczyka, Marka Małeckiego, Marka Mikołajczyka, dr. Marcina Radwana-Röhrenschefa, Przemysława Rosatiego i dr. hab. Piotra Benedykta Zientarskiego.
Prokuratura złożyła wniosek o usunięcie ze składu orzekającego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka - tym samym jeszcze bardziej paraliżując pracę TS! Uwzględnienie wniosku neo-Prokuratury Krajowej oznaczałoby, że w składzie orzekającym TS będzie już tylko jeden sędzia - Józef Zych.
Trybunał Stanu umorzył postępowanie z wniosku PK o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej I Prezes SN Małgorzaty Manowskiej. Jednocześnie zarządził pozostawienie wniosku prokuratora o wyłączenie sędziów bez rozpoznania jako pochodzących od osoby nieuprawnionej
— podsumował na platformie X dzisiejsze posiedzenie adw. Bartosz Lewandowski.
