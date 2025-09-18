70 proc. badanych Polaków zadeklarowało, że nie wyjedzie z Polski w razie rosyjskiej agresji; przeciwne deklaracje złożyło 30 proc. ankietowanych - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.
Ankieterzy zapytali Polaków o to, czy planują wyjazd z kraju w razie rosyjskiej agresji na nasz kraj. Na tak postawione pytanie jedynie 30 proc. ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Kolejne 70 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco.
Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11.09.2025 r. na próbie 1020 dorosłych Polaków.
CZYTAJ TAKŻE: Polska na rosyjskim celowniku. „Polska była nieprzygotowana. Rosja prawdopodobnie ukarze ją kolejnymi atakami”
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740890-polacy-nie-zamierzaja-uciekac-po-ataku-rosjibudujacy-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.