Andrzej G., śląski przedsiębiorca zatrzymany wraz z Grzegorzem K. - prezesem Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski, zaraz po przesłuchaniu w sprawie korupcji targnął się na swoje życie - podawał wczoraj Onet. G. miał pozostawić list pożegnalny, gdzie szczegółowo wyjaśnił motyw swoich działań, ktory jest obecnie w posiadaniu śledczych. „Interweniuję w sprawie zabezpieczenia listu żeby nie ‘zaginął’ w prokuraturze” - napisał na Facebooku Michał Woś, poseł PiS. List przedsiębiorcy najprawdopodobniej pokazuje, że jego śmierć jest „częścią większej sprawy”. Z doniesień medialnych wynika, że chodzi o aferę związaną z obecnym kierownictwem Agencji Rozwoju Przemysłu.
Nie milkną echa doniesień o koszmarnym zdarzeniu związanym z ARP. Co ujawnił w pożegnalnym liście przedsiębiorca Andrzej G. zanim odebrał sobie życie? Czy wraz z rządami Donalda Tuska do Polski wraca „seryjny samobójca”?
„Dowody na korupcję w ARP ludzi Tuska”
W kontekście afery w ARP, z którą związek miało według mediów zatrzymanie Grzegorza K. i Andreja G. komentatorów zaciekawiło m.in. zdjęcie, na którym widać Roberta Kropiwnickiego - wiceministra aktywów państwowych, a także - Grzegorza K. Przełożonym Kropiwnickiego w MAP jest Wojciech Balczun (także widoczny na zdjęciu), a podległą temu resortowi ARP kieruje… Bartłomiej Babuśka - współpracownik Balczuna.
Wstrząsające! Przedsiębiorca Andrzej G. po przesłuchaniu w sprawie korupcji w ARP popełnił samobójstwo. Pozostawił list, w który miał ujawnić sieć powiązań korupcyjnych! W sprawie zatrzymano też prezesa spółki zależnej od ARP, Grzegorza K. Na zdjęciu z ministrami rządu Tuska
— napisał na X europoseł Mariusz Kamiński, dołączając wspomnianą fotografię.
Zatrzymany za KORUPCJĘ Andrzej G. ZASTRZELIŁ SIĘ po przesłuchaniu. Wg mediów zostawił LIST, w którym mogą być dowody na korupcję w ARP u ludzi Tuska. Interweniuję w sprawie zabezpieczenia listu żeby nie ‘zaginął’ w prokuraturze
— zapowiedział na Facebooku poseł Michał Woś.
Panie pośle Kropiwnicki, czekamy na pana opowieść o znajomości z prezesem Grzegorzem K., który został zatrzymany w związku z potężną afera korupcyjną w ARP
— napisała z kolei dziennikarka Dorota Kania.
CZYTAJ TAKŻE: Tajemnicze samobójstwo przedsiębiorcy po przesłuchaniu. Był zatrzymany wraz z prezesem FPS Cegielski. „Wrócił Tusk, znikają ludzie”
To przerażające, w jak szybkim tempie wraca wszystko to, co znamy z czasów pierwszych rządów Donalda Tuska.
