Rada Warszawy zajęła się dziś kwestią ewentualnego wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy na terenie stolicy. Na miejscu stawili się licznie mieszkańcy Warszawy, jednak nie mogli wejść na salę obrad, ponieważ… przeznaczone dla nich miejsca zajęli urzędnicy i sympatycy KO. „Bez wątpienia była ze strony KO obawa przed obecnością osób, które w sposób głośny wyrażą z trybuny swoją krytyczną opinię na przykład w czasie, gdy zabiera głos jeden z radnych KO. To jest jednak ograniczenie demokracji ze strony KO” - ocenia całą sytuację w rozmowie z portalem wPolityce.pl Filip Frąckowiak, warszawski radny PiS.
Ponad połowa miejsc na trybunie sali Rady Warszawy była zajęta od początku na półtorej godziny przed rozpoczęciem obrad przez urzędników miasta stołecznego Warszawy. To się zaczęło na półtorej godziny przed startem obrad i działacze Platformy Obywatelskiej czy też jej sympatycy przyszli po to, żeby nie wpuścić innych mieszkańców, którzy byli za nocną prohibicją
— zaznacza Filip Frąckowiak.
Jaki jest sens takiego zachowania KO?
Oczywiście to było po to, aby mieszkańcy nie utrudniali głosowania przebiegającego tak, jak tego chce Koalicja Obywatelska. Gdy na sali jest wielu mieszkańców przeciwnych projektom większości rządzącej, to potrafią wywrzeć presję na radnych, by projekt przynajmniej na przykład wrócił do komisji. Bez wątpienia była ze strony KO obawa przed obecnością osób, które w sposób głośny wyrażą z trybuny swoją krytyczną opinię na przykład w czasie, gdy zabiera głos jeden z radnych KO. To jest jednak ograniczenie demokracji ze strony KO
— podkreśla radny PiS.
Filip Frąckowiak wskazuje, że to nie pierwszy raz, gdy warszawscy radni KO w taki sposób potratowali nieprzychylnych im mieszkańców stolicy.
Mamy bardzo złe doświadczenia, jeśli chodzi o zamykanie dyskusji przez KO i zajmowanie miejsc w Radzie przeznaczonych dla mieszkańców przez działaczy KO lub jej sympatyków. To jest chyba drugi sytuacja w tym roku, kiedy w ten sposób zajmowali miejsca, które są przeznaczone dla mieszkańców Warszawy
— mówi.
