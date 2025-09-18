Ministerstwo Cyfryzacji - z trzymiesięcznym opóźnieniem - po cichu opublikowało raport z Parasola Wyborczego. W części tego raportu wykonanym przez NASK poinformowano, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnej kampanii na rzecz Rafała Trzaskowskiego.
Chodzi o kampanię opisaną przez Wirtualną Polskę oraz WNP.PL. Poza informacją o zgłoszeniu do prokuratury, NASK nie publikuje żadnych dodatkowych faktów względem tego, co udało się ustalić dziennikarzom oraz analitykom Demagoga oraz Oko.press
— zaznaczyła Anna Wittenberg, dziennikarka portalu WNP.PL.
Na stronach na Facebooku “Stół dorosłych” i “Wiesz jak nie jest” w czasie kampanii wyborczej były publikowane reklamy oczerniające głównych konkurentów Rafała Trzaskowskiego - Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena. NASK “ustalił wspólne zagraniczne powiązania (w zakresie niektórych podmiotów i osób)” pomiędzy reklamami politycznymi wspierającymi kandydata KO a kampanią influencerską.
W odróżnieniu od komunikatu, który NASK wydał w tej sprawie 14 maja, w raporcie nie pada już jednak sugestia, że kampania mogła być prowokacją - działaniem na szkodę promowanego kandydata
— podkreśliła Wittenberg.
W akcję nielegalnych reklam miały być zaangażowane też Akcja Demokracja i firma Estratos Digital GmbH z Wiednia.
W sprawie działania podejmowała też ABW. Cały raport Ministerstwa Cyfryzacji dostępny jest tutaj.
CZYTAJ TAKŻE:
— Czyżby reakcja na nielegalną kampanię Trzaskowskiego? Tusk przedłuża alerty alarmowe, by zapobiec próbom obcej ingerencji w wybory
— Co dalej z nielegalnym finansowaniem kampanii Trzaskowskiego? Lasocki: Złożyłem do szefa ABW wniosek o kopię pisma wysłanego do PKW
— NASK ukrywa raport niewygodny dla Trzaskowskiego! Chodzi o nielegalną kampanię wymierzoną w Nawrockiego i Mentzena
tkwl/X/wnp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740877-jest-sledztwo-w-sprawie-nielegalnej-kampanii-trzaskowskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.