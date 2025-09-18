Oto obraz rządów KO! Minister Przydacz: Prezydent Karol Nawrocki zastał sytuację paraliżu polskiej służby zagranicznej

Spotkałem się z wiceministrem Marcinem Bosackim i szefem Służby Zagranicznej i Dyrektorem Generalnym Rafałem Wiśniewskim. Ustaliliśmy wiele kwestii, to było potrzebne spotkanie i dobrze, że do niego doszło. Koordynacja i współpraca między MSZ a KPRP jest wskazana i potrzebna” - powiedział Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Umówiliśmy się co do obecności przedstawicieli MSZ w delegacjach prezydenta wtedy, gdy będzie to potrzebne

— wskazał Marcin Przydacz.

Paraliż polskiej służby zagranicznej

Podkreślił, że „prezydent Karol Nawrocki zastał sytuację paraliżu polskiej służby zagranicznej, która jest wynikiem decyzji strony rządowej – ministra Sikorskiego”.

W ponad 55 proc. polskich placówek nie mamy dzisiaj ambasadora. Nie ma ambasadora w kluczowych palcówkach z perspektywy naszego interesu. To jest wynik decyzji premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych, za którą prezydent nie ponosi odpowiedzialności

— zaznaczył.

Byliśmy świadkami czasami gorszących dyskusji, gdzie próbowano szantażować albo wymuszać na prezydencie Andrzeju Dudzie pewne decyzje. To się nie udało i jeszcze raz podkreślę – za brak obsady tych placówek odpowiedzialność ponosi i Donald Tusk, i Radosław Sikorski. To oni podjęli decyzję o siłowym zawróceniu 54 ambasadorów bez uzasadnienia merytorycznego

— powiedział szef BPM.

Następnie porzucono dobrą tradycję uzgadniania procedury powołania i odwołania ambasadorów

— dodał Marcin Przydacz.

Prezydent jest otwarty na dialog”

Wskazał, że trzeba „wyjść naprzeciw tym wymaganiom czasu i pan prezydent jest otwarty na dialog personalny w tym zakresie”.

Ale oczekujmy, że po pierwsze będą przestrzegane zasady konstytucyjne, po drugie przepisy ustawy, po trzecie dobra tradycja, że MSZ wycofa się ze złej tradycji próby dominacji i szantażu, a powróci do konstruktywnego dialogu. Nie można się zgodzić na to, aby procedowano kandydatury bez wstępnej zgody Prezydenta RP 

— mówił.

Uważamy, że wszystkie te kandydatury, które były procedowane za czasów poprzedniego prezydenta (Andrzeja Dudy - PAP) w oczywisty sposób muszą zostać powtórzone, ze względu na fakt zasiadania w fotelu prezydenckim innej osoby

— zaznaczył szef BPM.

Jednocześnie - jak zauważył Przydacz - prezydent Nawrocki mówi wprost - „każda osoba, która bez jego wstępnej zgody, sygnału, który powinien paść w pierwszej kolejności z Pałacu Prezydenckiego, weźmie udział w tej nie do końca legalnej i omijającej procedurze (…) nie będzie mogła już w trakcie kadencji prezydenta Nawrockiego uzyskać akceptacji na ambasadora”.

Dopytywany, czy spotkanie z Bosackim dotyczyło m.in. obsady ambasady w USA, Przydacz podkreślił, że w trakcie rozmowy nie było mowy o żadnych personaliach.

tt/PAP

