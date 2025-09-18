Wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki zrezygnował ze stanowiska. Jak powiedział w rozmowie z PAP, powodem jest wycofanie przez prezydenta Warszawy projektu wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całego miasta i zastąpienie go propozycją pilotażowego wdrożenia prohibicji na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ.
„Stanowisko zostało wycofane”
Popierałem stanowisko prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Z żalem przyjąłem, że dzisiaj to stanowisko zostało wycofane i zastąpione absolutnie fasadowym dokumentem. Dla mnie jest to trudne, ponieważ odpowiadam za sprawy społeczne (…). W związku z tym poinformowałem prezydenta, że nie mogę być dalej twarzą polityki społecznej w mieście i złożyłem rezygnację z tego stanowiska
— powiedział PAP Wiśnicki.
Jacek Wiśnicki zastąpił na stanowisku wiceprezydent Adrianę Porowską. Zajmował się w ratuszu sprawami z zakresu spraw społecznych, komunikacji społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Komentarz odchodzącego wiceprezydenta
Wiceprezydent Wiśnicki skomentował też swoją decyzję na portalu X.
Na nic takiego się nie pisałem i nie będę twarzą takich scen. Wszedłem do polityki, bo wierzyłem, że można w niej działać na innych zasadach, w wierności dla własnych poglądów. Zostaję z tą naiwnością
– napisał.
Polityka społeczna musi być wyjęta z ryzów bieżącej polityki oraz ciena ego radnych. Dziś nie jest. Moje trwanie w tym układzie osłabia tylko istotność spraw, w których chodzi przecież o ludzie życie
– czytamy.
Bardzo dziękuję za zaufanie i za te kilka miesięcy współpracy ze świetnymi urzędniczkami i urzędnikami. Na waszych barkach leży to miasto
– przekonuje.
Do decyzji wiceprezydenta Warszawy odniósł się Jan Mencwel z „Miasto Jest Nasze”.
Wiceprezydent W-wy Jacek Wiśnicki zrezygnował ze stanowiska. Ogłaszając to, deklamował radnemu Szostakowskiemu Mickiewicza:
Precz z moich oczu!…posłucham od razu, Precz z mego serca!…i serce posłucha, Precz z mej pamięci!…nie tego rozkazu Moja i twoja pamięć nie posłucha.
tt/PAP
