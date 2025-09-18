„Edukacja seksualna w polskiej szkole była, jest i będzie. Jak się spojrzy, chociażby na podstawy programowe do klas 4-6 i te sześć punktów, to pięć z nich, to są punkty wyjęte wprost z naszych podstaw programowych. Przecież zawsze w polskiej szkole była obecna nauka o organizmie człowieka, o jego sferze seksualnej, o rozrodczości. Wszyscy byliśmy poddani tej dobrej edukacji. Natomiast narracja Lewicy od zawsze jest taka, że nie ma w polskiej szkole edukacji seksualnej i trzeba ją tam wprowadzić. To pytanie, co pani Nowacka wprowadza? Powinna mieć taką koszulkę z napisem seks instruktor i chodzić w niej do szkoły, do ministerstwa” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki.
Błędy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wiceministra Bosackiego i prokuratury Waldemara Żurka w sprawie związanej z nalotem rosyjskich dronów na Polskę skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki.…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740862-czarnek-nowacka-powinna-miec-koszulke-seks-instruktor