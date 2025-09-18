Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że Polska „nie zdoła uratować ludzi” w przypadku zmasowanego ataku powietrznego ze strony Rosji. Na słowa, które padły wywiadzie, jakiego Zełenski udzielił stacji Sky News, zareagował Leszek Miller. „To typowa ruska onuca. Człowiek, który sączy rosyjską propagandę i mówi, że Polska jest bezbronna, to jest ruska onuca” - rzucił ostro Miller w Radiu ZET.
Według Zełenskiego, ukraińskie siły powietrzne są dobrze zorganizowane, aby zwalczać ataki dronów iu rakiet wysyłanych z Rosji.
Można to porównać na przykład z sytuacją w Polsce. To nie jest przesłanie do naszych polskich przyjaciół – oni nie są w stanie wojny, więc zrozumiałe jest, że nie są gotowi na takie rzeczy. Ale nawet jeśli porównać: 810 (dronów), a my zestrzeliliśmy ponad 700, a oni mieli, jak sądzę, 19 dronów i zestrzelili cztery. Nie mieli (ataku) rakiet ani balistyki. I oczywiście nie zdołają uratować ludzi, jeśli nastąpi zmasowany atak
— oświadczył prezydent Ukrainy w wywiadzie, który można naleźć na YouTube.
„To jest ruska onuca”
Ocena zdolności obronnych Polski nie spodobała się szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, który stwierdził lakonicznie, że była „niepotrzebna i nieprawdziwa”. Dosadniejszy słów użył były premier Leszek Miller.
To typowa ruska onuca. Człowiek, który sączy rosyjską propagandę i mówi, że Polska jest bezbronna, to jest ruska onuca. Oczywiście, że nie powinien tak mówić. Polska robi wszystko, by nie szkodzić Ukrainie, tylko jej pomagać
— stwierdził w studiu Radia ZET Miller.
