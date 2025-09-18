Leszek Miller kontra Wołodymyr Zełenski! Były premier zaatakował prezydenta Ukrainy za słowa ws. Polski. "To jest ruska onuca"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Leszek Miller, Wołodymyr Zełenski / autor: Fratria/PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Leszek Miller, Wołodymyr Zełenski / autor: Fratria/PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że Polska „nie zdoła uratować ludzi” w przypadku zmasowanego ataku powietrznego ze strony Rosji. Na słowa, które padły wywiadzie, jakiego Zełenski udzielił stacji Sky News, zareagował Leszek Miller. „To typowa ruska onuca. Człowiek, który sączy rosyjską propagandę i mówi, że Polska jest bezbronna, to jest ruska onuca” - rzucił ostro Miller w Radiu ZET.

CZYTAJ TAKŻE: Mocne słowa Zełenskiego w rozmowie ze Sky News: „Oczywiście Polacy nie zdołają uratować ludzi, jeśli nastąpi zmasowany atak”

Według Zełenskiego, ukraińskie siły powietrzne są dobrze zorganizowane, aby zwalczać ataki dronów iu rakiet wysyłanych z Rosji.

Można to porównać na przykład z sytuacją w Polsce. To nie jest przesłanie do naszych polskich przyjaciół – oni nie są w stanie wojny, więc zrozumiałe jest, że nie są gotowi na takie rzeczy. Ale nawet jeśli porównać: 810 (dronów), a my zestrzeliliśmy ponad 700, a oni mieli, jak sądzę, 19 dronów i zestrzelili cztery. Nie mieli (ataku) rakiet ani balistyki. I oczywiście nie zdołają uratować ludzi, jeśli nastąpi zmasowany atak

— oświadczył prezydent Ukrainy w wywiadzie, który można naleźć na YouTube.

To jest ruska onuca”

Ocena zdolności obronnych Polski nie spodobała się szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, który stwierdził lakonicznie, że była „niepotrzebna i nieprawdziwa”. Dosadniejszy słów użył były premier Leszek Miller.

To typowa ruska onuca. Człowiek, który sączy rosyjską propagandę i mówi, że Polska jest bezbronna, to jest ruska onuca. Oczywiście, że nie powinien tak mówić. Polska robi wszystko, by nie szkodzić Ukrainie, tylko jej pomagać

— stwierdził w studiu Radia ZET Miller.

CZYTAJ TAKŻE: Marcin Przydacz: Być może sam MON nie panuje nad sytuacją w Wyrykach i Ministerstwo nie miało pełni informacji

koal/RadioZet

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych