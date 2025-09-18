Telewizja wPolsce24 ujawniła, że w miejscu strącenia drona w Wyrykach nadal znajdowane są szczątki. Redaktor Piotr Czyżewski, podczas konferencji prasowej, zadał o to pytanie ministrowi sprawiedliwości, chcąc uzyskać informację, dlaczego prokuratura nie zabezpieczyła odpowiednio terenu. „Bardzo proszę, żeby prokuratorzy to sprawdzili. Proszę zostawić dane do kolegi, ponieważ to jest niezwykle ważna informacja” - powiedział Żurek. Do słów ministra sprawiedliwości odniósł się Stanisław Pyrzanowski, który zdementował informację, jakoby to on znalazł szczątki. „Mieszkańcy mówią, że cały czas znajdują te szczątki i przekazali mi zdjęcia” - wytłumaczył w programie „Bez Pardonu” na antenie Telewizji wPolsce24.
Wczoraj reporter Telewizji wPolsce24 Stanisław Pyrzanowski dotarł do zdjęć odłamków porozrzucanych wokół posesji w Wyrkach, na którą spadła rakieta.
Pytany o tę sprawię minister Żurek, odparł:
Bardzo proszę, żeby prokuratorzy to sprawdzili. Proszę zostawić dane do kolegi, ponieważ to jest niezwykle ważna informacja. Zakładam, że było to na terenie, który nie był dozorowany przez służby. Należy pamiętać dramat w Smoleńsku, gdzie po wielu miesiącach odnajdowano różne elementy potężnego samolotu. Musimy się liczyć z sytuacją, że na takich miejscach zdarzeń będziemy mieli tego typu odłamki, mimo tego, że z reguły pracują tam ekipy fachowców. Mam nadzieję, że pana kolega wezwał natychmiast służby, to jest dowód rzeczowy
— powiedział.
Żurek: Apeluję o ostrożność
Gdy usłyszał potwierdzenie, że sprawa została zgłoszona do służb, mówił:
Dobrze, że pan poruszył ten temat, gdyż jest on istotny. To jest wiedza powszechna, że tak zwane wabiki, które Rosja wysyła, mają wewnątrz siebie nie tylko nie ładunek bojowy, ale także ładunki swego rodzaju pułapki. One powodowały, że żołnierze ukraińscy, którzy je przejmowali i badali, padali ofiarą wybuchów - min pułapek wewnątrz wabików. Dlatego apelowaliśmy na samym początku do obywateli, apeluję także do dziennikarzy - nie podnośmy tych elementów. One mogą się nam wydawać zupełnie niepozorne, ale mogą stwarzać ogromne zagrożenie. To jest powszechnie stosowana praktyka przez różne służby, że w tego typu przedmiotach są jeszcze ukryte elementy, które mogą być śmiercionośne. Apeluję - nie zbliżajmy się, nie podnośmy, nie wstawiajmy zdjęć do sieci. To wszystko jest dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa państwa. Także dziękuję panu za informację
— skonkludował Żurek.
Pyrzanowski tłumaczy, kto znalazł szczątki
Do słów ministra Żurka odniósł się na antenie Telewizji wPolsce24 redaktor Stanisław Pyrzanowski.
Na konferencji prasowej w Ministerstwa Sprawiedliwości padło sformułowanie, że dziennikarz Telewizji wPolsce24 razem z mieszkańcami znalazł szczątki. Wtedy minister Żurek powiedział, że trzeba zaalarmować służby. Nie do końca tak to było. Mieszkańcy mówią, że cały czas znajdują te szczątki i przekazali mi zdjęcia. Od mieszkańców, którzy mówią, że w ścianach tkwią odłamki i nie wszystkie zostały przez służby ujawnione
— powiedział.
Pyrzanowski zauważył, że Żurek porównał pracę polskich śledczych do działań prowadzonych przez rosyjskich śledczych po katastrofie smoleńskiej.
Jako dziennikarze mamy pełną świadomość tego, że tego rodzaju materiał dowodowy, który byśmy w trakcie pracy ujawnili, musimy zgłosić służbom. Nie jest tak, że znaleźliśmy fragmenty rakiety i wzięliśmy do domu. To, co widzimy to zdjęcia ludzi, którzy te szczątki znajdowali i przekazali nam zdjęcia. Gdybyśmy byli świadkami ujawnienia, to informacje by były przekazane śledczym. Minister Żurek powiedział, że miesiące po tym, jak nastąpiła katastrofa Smoleńska, szczątki dużego samolotu były znajdowane przez osoby postronne. Porównał swoich podwładnych do śledczych rosyjskich. Pamiętamy, w jaki sposób prowadzone były czynności na miejscu. Jak niszczone były materiały dowodowe. Dziś MS i PK porównał sytuację w Wyrykach, do tego, jak prowadzone było śledztwo w Smoleńsku. To chyba trafne porównanie, o czym może świadczyć fakt, że alarmują nas mieszkańcy, iż według nich potencjalny materiał dowodowy, może się tam cały czas znajdować
— dodał.
