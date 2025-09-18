Prezydent Trzaskowski wycofał z porządku obrad czwartkowej sesji rady miasta swój projekt w sprawie prohibicji. Radni KO zaproponowali przyjęcie stanowiska zakładającego m.in. pilotażową nocną prohibicję w Śródmieściu i na Pradze-Północ.
Sekretarz miasta Maciej Fijałkowski przekazał, że prezydent wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad projektu prezydenckiego.
Pilotażowy zakaz
Przedstawił projekt dwóch uchwał dotyczących wystąpienia do rad dzielnic o wyrażenie opinii w sprawie pilotażowego wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w dzielnicach Śródmieście i Praga-Północ.
Take stanowisko spotkało się negatywną reakcją radnych PiS, a także Lewicy i Miasto Jest Nasze. Niechęć do tego pomysłu głośno wyrażali również obecni na sesji mieszkańcy.
