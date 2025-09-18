Zamieszanie w Warszawie! Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt ws. prohibicji z obrad rady miasta. Jest nowy pomysł!

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Paweł Supernak
autor: PAP/Paweł Supernak

Prezydent Trzaskowski wycofał z porządku obrad czwartkowej sesji rady miasta swój projekt w sprawie prohibicji. Radni KO zaproponowali przyjęcie stanowiska zakładającego m.in. pilotażową nocną prohibicję w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Sekretarz miasta Maciej Fijałkowski przekazał, że prezydent wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad projektu prezydenckiego.

Pilotażowy zakaz

Przedstawił projekt dwóch uchwał dotyczących wystąpienia do rad dzielnic o wyrażenie opinii w sprawie pilotażowego wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w dzielnicach Śródmieście i Praga-Północ.

Take stanowisko spotkało się negatywną reakcją radnych PiS, a także Lewicy i Miasto Jest Nasze. Niechęć do tego pomysłu głośno wyrażali również obecni na sesji mieszkańcy.

mly/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych