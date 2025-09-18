„Powołałem zespół podlegający bezpośrednio Prokuratorowi Generalnemu, składa się z czterech prokuratorów. Nazwisk nie będę w tym momencie ujawniał, bo one nie są istotne” - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej. Będzie to zespół, który ma się zajmować tak zwanymi „neosędziami” w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Odwołania prezesów sądów
Na dzisiejszej konferencji prasowej Żurek odniósł się m.in. do serii decyzji o odwołaniach prezesów sądów, również mimo negatywnych opinii kolegiów sądów.
Stwierdził, że „kolegia sądów były kiedyś organami sądu, ale jednocześnie organami samorządu sędziowskiego” i miały stanowić „równowagę dla działań prezesa, który zawszy był powoływany przez ministra sprawiedliwości”. Według Żurka w czasie rządów PiS i Zjednoczonej Prawicy kolegia sądów zostały „przekształcone w takie zgromadzenia prezesów” powołane przez ówczesnego szefa MS Zbigniewa Ziobrę.
Została zachwiana zasada odrębności władzy sądowniczej i trójpodziału władzy - bo mieliśmy sąd zarządzany w całości przez ludzi ministra
— powiedział.
Żeby było jasne, ja chcę się tych kompetencji wyzbyć. Projektowane ustawy idą w tym kierunku, by wrócić do samorządu sędziowskiego, żeby jednak sędziowie mieli wpływ na to, co dzieje w sądach
— zaznaczył szef MS, wskazując, że „sędzia musi czuć się bezpiecznie”, by był w pełni niezawisły.
Żurek stwierdził, że obecnie sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym nie pozwala na zbadanie zgodności konstytucją przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych wprowadzonych za czasów rządów PiS, dlatego - jak powiedział - „musimy konstytucję stosować wprost”.
Tak jak powiada doktryna i orzecznictwo sądów europejskich, ja po prostu pewnych rozwiązań nie stosuję z pełną świadomością, dlatego, że musimy reformować wymiar sprawiedliwości
— oświadczył Żurek. Stwierdził zarazem, że jest problem „zabetonowania przez ustawy, które są w oczywisty sposób rażące sprzeczne z prawem unijnym i naszą konstytucją”.
Nominacje sędziowskie i nowi rzecznicy
W tym tygodniu minister Żurek odwołał 25 prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych i rejonowych. Szef MS poinformował na konferencji prasowej, że planowane jest odwołanie jeszcze dwóch sędziów sądów wojskowych. Jak zaznaczył, proces wydłuża się, ponieważ do odwołania konieczna jest nie tylko decyzja ministra sprawiedliwości, ale też ministra obrony narodowej.
Podpisałem też pierwsze nominacje, więc pokazujemy nie tylko odwołania, ale także powołania. Sędzia Grzegorz Kasicki został nowym prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie
— poinformował minister.
Żurek podkreślił, że są sytuacje, w których zasięga opinii kolegiów sądów, jednak - jak ocenił - niektóre zgromadzenia składają się z tzw. neosędziów.
Szef resortu sprawiedliwości przekazał również informację o powołaniu nowej rzecznik sądów dyscyplinarnych Joanny Haliny Raczkowskiej.
Moim zdaniem to nie jest dobra procedura, że minister sprawiedliwości powołuje rzeczników dyscyplinarnych. Oni zawsze byli powoływani przez niezależną Krajową Radę Sądownictwa i ja chcę do tego dążyć, żeby przywrócić te rozwiązania
— oświadczył.
Jak dodał, poprzedni rzecznik powołany przez b. szefa MS Adama Bodnara, Mariusz Ulman, złożył rezygnację.
Dzisiaj podpisałem także drugą nominację na zastępcę rzecznika
— powiedział.
Kryzys w polskim sądownictwie
Żurek mówił też m.in o priorytetach ustawowych.
One są już na etapie bardzo zaawansowanym. Po wycofaniu naszych wniosków z Komisji Weneckiej na agendzie Komisji Weneckiej już nie ma tego punktu dotyczącego polskich ustaw praworządnościowych
— powiedział. Zaznaczył, że gdy gotowa będzie projektowana ustawa dotycząca statusu tzw. neosędziów, zorganizowana zostanie osobna konferencja i przedstawione jej założenia. Równolegle - podkreślił - trwają pracę nad ustawo Krajowej Radzie Sądownictwa, ale w rzeczywistości to ustawa, która ma wykonywać orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Linia orzecznicza Europejskiego Trybunału jest jasna - tam, gdzie w Sądzie Najwyższym wychodzą na salę neosędziowie, nie ma sądu, nie tworzą oni sądu, Polska wypłaca za to odszkodowania. Ponad 5,5 mln wypłaciliśmy już odszkodowań także zawartych przez MSZ w drodze ugód
— poinformował minister. Dodał, że „tam, gdzie neosędziowie będą wychodzić na salę rozpraw, tych spraw będzie przybywać”.
Więc my musimy podjąć decyzję, co z tym zrobić
— podkreślił i poinformował, że przygotowywana jest ustawa dotycząca powrotu sędziów ze stanu spoczynku bądź też dobrowolnym wydłużeniu pracy sędziów.
Jest kryzys nominacyjny. Z uwagi na to, że zdaniem nie tylko orzecznictwa, ale wielu autorytetów prawa nie mamy legalnej Krajowej Rady Sądownictwa, nie ogłaszamy nowych etatów w sądach, a spraw jest bardzo dużo i cierpią na tym obywatele. Więc mamy przygotowany projekt, który pozwoli sędziom ze stanu spoczynku, w jakiejś części etatów, wrócić do orzekania, albo też pozwoli wydłużyć czas pracy sędziów, którzy mieliby przechodzić w stan spoczynku. Składaliby oni tylko stosowne zaświadczenie lekarskie, że są gotowi dalej pełnić służbę
— powiedział Żurek.
Prokuratura będzie rozliczać sędziów
Powołałem zespół podlegający bezpośrednio Prokuratorowi Generalnemu, składa się z czterech prokuratorów. Nazwisk nie będę w tym momencie ujawniał, bo one nie są istotne
— powiedział Żurek na czwartkowej konferencji prasowej.
Zespół - jak poinformował - roboczo nazywany jest zespołem do spraw działań „neosędziów” w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Ten zespół jest już uruchomiony, dzisiaj było pierwsze robocze spotkanie
— podkreślił.
Zdaniem Żurka, prokuratorzy powinni brać udział w każdym postępowaniu, które generuje odszkodowania od Skarbu Państwa w związku z orzecznictwem ETPCz. Jak mówił, prokuratorzy wchodzący w skład zespołu będą składać wnioski formalne podczas wspomnianych postępowań.
Już za dwa tygodnie poinformuję, kiedy pierwszy raz członkowie zespołu pojawią się w SN w sprawach z udziałem „neosędziów”
— zapowiedział.
Szef MS podkreślił też, że planuje zrobić wszystko w ramach obowiązującego prawa, by zatrzymać sprawy, które generują odszkodowania.
