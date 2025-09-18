TYLKO U NAS

Gramatyka: Jeżeli jakieś informacje nie dotarły na czas lub nie były precyzyjne, to pewnie dlatego, że nie były sprawdzone

Michał Gramatyka
Michał Gramatyka

Jeżeli jakieś informacje nie dotarły na czas, jeżeli to nie były precyzyjne informacje, to pewnie dlatego, że nie były sprawdzone. Natomiast ufam, że stan wiedzy pana prezydenta i pana premiera jest dokładnie ten sam” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050.

Dziennik „Rzeczpospolita” podał – powołując się na anonimowe źródła „w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa” – że dom, który został uszkodzony we wsi Wyryki w woj. lubelskim, nie został uszkodzony przez spadającego drona, a przez wystrzeloną przez polski samolot F-16 zabłąkaną rakietę przeciwlotniczą AIM-120 AMRAAM. Według gazety rakieta miała mieć uszkodzony system naprowadzania na cel (jednego z rosyjskich dronów), zadziałały jednak zabezpieczenia, dzięki którym nie wybuchła po uderzeniu w dom. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050.…

