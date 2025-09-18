„Jeżeli jakieś informacje nie dotarły na czas, jeżeli to nie były precyzyjne informacje, to pewnie dlatego, że nie były sprawdzone. Natomiast ufam, że stan wiedzy pana prezydenta i pana premiera jest dokładnie ten sam” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050.
Dziennik „Rzeczpospolita” podał – powołując się na anonimowe źródła „w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa” – że dom, który został uszkodzony we wsi Wyryki w woj. lubelskim, nie został uszkodzony przez spadającego drona, a przez wystrzeloną przez polski samolot F-16 zabłąkaną rakietę przeciwlotniczą AIM-120 AMRAAM. Według gazety rakieta miała mieć uszkodzony system naprowadzania na cel (jednego z rosyjskich dronów), zadziałały jednak zabezpieczenia, dzięki którym nie wybuchła po uderzeniu w dom. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050.…
