Minister Tomasz Siemoniak stwierdził, że pomysł prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, żeby przenieść rosyjską ambasadę „to raczej polityczna próba pokazania się w momencie, gdy na prawicy całą przestrzeń zajmuje prezydent Karol Nawrocki”. Do stwierdzenia, które padło na antenie Polsat News odniósł się były szef MON Mariusz Błaszczak. „Zignorowanie tej uchwały połączone z ostatnią decyzją ministra Kosiniaka-Kamysza, który przeniósł swoje biuro do budynku na ul. Klonowej i urzęduje teraz płot w płot z Rosjanami, jest co najmniej niepokojące…” - skomentował na portalu X.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że największa partia opozycyjna złoży w Sejmie projekt uchwały dotyczącej zmiany miejsca, w którym znajduje się ambasada rosyjska w Warszawie.
Obecnie stoi ona w miejscu bardzo szczególnym - to część dawnego ogrodu MON. Ministerstwo jest tuż, tuż. Tuż, tuż jest także ulica Parkowa, także Kancelaria Premiera i reprezentacyjny budynek urzędu prezydenckiego - Belweder
— zwrócił uwagę lider PiS na konferencji prasowej.
To poważne zagrożenie
— podkreślił.
Siemoniak o pomyśle prezesa PiS ws. rosyjskiej ambasady
Minister Tomasz Siemoniak, podczas rozmowy w Polsacie, został zapytany o pomysł prezesa PiS.
Pomysł Jarosława Kaczyńskiego ws. ambasady to raczej polityczna próba pokazania się w momencie, gdy na prawicy całą przestrzeń zajmuje prezydent Karol Nawrocki. Mamy znacznie ważniejsze problemy niż miejsce ambasady rosyjskiej
— powiedział.
Błaszczak odpowiada Siemoniakowi
Do słów ministra Siemoniaka odniósł się były szef MON Mariusz Błaszczak. Przypomniał kompromitację wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego na posiedzeniu ONZ.
Wyraźny dystans polityków Platformy Obywatelskiej wobec naszego projektu uchwały w sprawie przeniesienia ambasady rosyjskiej. Zamiast się dystansować, powinni zrobić wszystko, aby zmyć plamę, po tym gdy wiceminister Bosacki dostarczył tlenu kremlowskiej propagandzie swoim wystąpieniem w ONZ. Mocne poparcie naszej inicjatywy i przystąpienie do natychmiastowych działań byłoby wyraźnym sygnałem, że międzynarodowa kompromitacja była tylko wypadkiem przy pracy
— skomentował.
Dodał również:
Zignorowanie tej uchwały połączone z ostatnią decyzją ministra Kosiniaka-Kamysza, który przeniósł swoje biuro do budynku na ul. Klonowej i urzęduje teraz płot w płot z Rosjanami, jest co najmniej niepokojące…
