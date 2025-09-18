TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prok. Ostrowski: Oględziny po neutralizacji drona w Wyrykach były nieprofesjonalne. Panuje wielki chaos

Elementy znalezione w Wyrykach powinny być w magazynie dowodów rzeczowych prokuratury. Nie powinny być znajdowane przez ludzi w trawie. W dodatku nie wiadomo, czy one są bezpieczne, czy nie. Oględziny, które rzekomo miała prowadzić prokuratura były na pewno przeprowadzone w sposób nieprofesjonalny. Dziwię się, że prokurator generalny nie powołał specjalnego zespołu śledczego, który by w takich zdarzeniach brał udział” - powiedział legalny zastępca prokuratora generalnego prok. Michał Ostrowski w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24.

Prok. Janeczek odcięty od informacji

Prok. Ostrowski odniósł się do sytuacji prok. Janeczka, który jest zastępcą prokuratora generalnego ds. wojskowych.

Rozmawiałem z panem prokuratorem Tomaszem Janeczkiem, najważniejszym prokuratorem…

