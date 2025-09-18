Czyżby Radosław Sikorski chciał zbudować swoją własną frakcję polityczną? Jutro w Tatrach będzie uczestniczył w inauguracji nowego ruchu polityczno-społecznego - opisuje „Rzeczpospolita”. „Spotkanie nie jest związane z żadną partią, ani nie ma nic wspólnego z partyjną młodzieżówką Koalicji Obywatelskiej. Przeciwnie” - czytamy.
Polityczny apetyt Sikorskiego
Jak przypomina gazeta, Sikorski dwukrotnie chciał ubiegać się o prezydenturę, stając w szranki podczas prawyborów z Bronisławem Komorowskim i Rafałem Trzaskowskim. Oceniono, że jego problemem zawsze był brak zaplecza politycznego i organizacyjnego, lecz teraz ma się to zmienić, a akcje szefa MSZ rosną.
Od 18 do 21 września w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się Zryw, zjazd młodych ludzi, którzy według organizatorów w przyszłości mają szansę zostać liderami publicznymi. Spotkanie nie jest związane z żadną partią, ani nie ma nic wspólnego z partyjną młodzieżówką Koalicji Obywatelskiej. Przeciwnie
— czytamy.
Spotkanie w Tatrach
Posłanka KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, która zasiada w radzie Fundacji „Zryw”, przekonuje, że chodzi o „apartyjną inicjatywę młodych i zdolnych państwowców, którzy chcą zmieniać Polskę na lepsze i przywracać wiarę w politykę młodym ludziom”.
Z ponad 300 osób wyselekcjonowano do uczestnictwa jedynie 19 osób. A wśród gości będą m.in. Joanna Mucha i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” posłanka Polski 2050 przekonuje, że inicjatywa nie ma być przybudówką Sikorskiego
„Widoczne gołym okiem”
Czy aby na pewno inicjatywa nie ma nic wspólnego z Sikorskim?
— pyta „Rz” piórem Jacka Nizinkiewicza.
Fundatorem fundacji jest Alexander Sikorski, syn wicepremiera Radosława Sikorskiego. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska wspierała w prawyborach prezydenckich w KO Sikorskiego, a Sikorski wspierał w kampanii młodą polityczkę. Joanna Mucha zrezygnowała z rządowej funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i była krytyczna wobec KO i koalicji rządowej po przegranych wyborach przez Rafała Trzaskowskiego, a swój krytycyzm sygnalizowała również w kampanii. Również lewicowa Dziemianowicz-Bąk wydaje się funkcjonować w rządzie na własnych warunkach
— opisano. Jednocześnie gazeta wspomina, że Sikorski „jest lojalny wobec Donalda Tuska i cieszy się zaufaniem premiera”.
Cytowany przez „Rz” ekspert od wizerunku i marketingu politycznego dr Mirosław Oczkoś nie ma wątpliwości, że „budowanie się Sikorskiego jest widoczne gołym okiem”, a opisaną wyżej imprezę porównuje do Campusu Rafała Trzaskowskiego.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: UJAWNIAMY. Nowe fakty w sprawie kontrowersyjnej kampanii Uznańskiej-Wiśniewskiej. W tle syn Sikorskiego i Giertych
CZYTAJ TAKŻE: Kiedy Sikorski zastąpi Tuska na stanowisku premiera i lidera KO? „Czy to będzie ktoś, kto mnie zastąpi? Wszystko jest możliwe”
olnk/rp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740831-radoslaw-sikorski-buduje-swoja-polityczna-przybudowke
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.