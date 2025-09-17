Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen od pewnego już czasu próbuje budować swoją polityczną pozycję na… ciągłym atakowaniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. „To właśnie Jarosław Kaczyński jest szansą na rządy obozu prawicowego w Polsce. Trochę pokory i umiaru…” - odpowiedział mu poseł PiS Radosław Fogiel.
Sławomir Mentzen w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na jego kanale w serwisie YouTube stwierdził, że nie da się wskazać momentu, w którym lider PiS Jarosław Kaczyński stworzył koalicję, na której wszystkie strony zyskiwały.
On nie potrafi wejść w taką koalicję. Jarosław Kaczyński tak naprawdę jest jedynym problemem dla powstania jakiegoś szerokiego obozu prawicowego. Jeżeli komuś zależy na takim obozie, powinien poprosić Jarosława Kaczyńskiego, żeby odszedł na emeryturę, bo to on w tym momencie to blokuje
— wskazał.
Bogdan Rymanowski zapytał, czy byłoby mu się łatwiej dogadać z PiS-em, gdyby na jego czele stanął np. Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin, Piotr Gliński, Tobiasz Bocheński czy Przemysław Czarnek.
Albo Patryk Jaki. Byłoby dużo łatwiej się dogadać. Takie dogadanie sobie wyobrażam. Co więcej, druga strona by sobie wyobrażała dogadanie się ze mną. Teraz mamy sytuację, w której Jarosław Kaczyński nie wyobraża sobie takiej koalicji. To on powiedział, że on nie chce takiej koalicji, że nie będzie takiej koalicji. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego
— mówił.
Ja jestem atakowany, że rozbijam jakiś tutaj sojusz prawicowy, ale to Jarosław Kaczyński mocniej uderza. To on bardziej dobitnie się w tych sprawach wypowiada
— przekonywał.
Pokora i umiar
Na tezy te odpowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.
To właśnie Jarosław Kaczyński jest szansą na rządy obozu prawicowego w Polsce. Trochę pokory i umiaru…
— stwierdził.
Już to słyszeliśmy: „Jako jedyny kandydat mam szansę pokonać Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów”.
— zadrwił.
