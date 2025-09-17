Sikorski jest wściekły! Zaatakował Nawrockiego za to, że ten walczył o reparacje: "Prezydent jest reprezentantem polityki rządu"

Wicepremierowi, szefowi MSZ Radosławowi Sikorkiemu nie spodobało się to, że prezydent Karol Nawrocki walczył o reparacje dla Polski w rozmowach z liderami Niemiec. „Prezydent nie jest szefem rządu, tylko reprezentantem jego polityki” - grzmiał. Polityk utyskiwał, że do rozmów tych doszło „bez konsultacji z rządem”, co według niego jest „złamaniem konstytucji”.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent przedstawił Niemcom pomysł ws. reparacji: Moglibyśmy zmierzać w kierunku finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego

W Polsat News wicepremier Sikorski został zapytany o stosunki na linii MSZ-Kancelaria Prezydenta i niedawną wizytę prezydenta Nawrockiego w Berlinie, gdzie poruszał on m.in. kwestię reparacji od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej.

W odpowiedzi próbował podważać kompetencje prezydenta i sprowadzać go do roli… reprezentanta polityki rządu.

My staramy się wspierać prezydenta, tłumaczyć mu zawiłości polityki zagranicznej. (…) Pan prezydent zapowiedział - bez konsultacji z rządem, co jest złamaniem konstytucji - o czym będzie mówił w Berlinie. Przestrzegałem, że narazi się na porażkę. Niestety, wyszło na moje

— stwierdził Sikorski.

Przekonywał że, „prezydent nie jest szefem rządu, prezydent jest reprezentantem polityki rządu”.

CZYTAJ TAKŻE: Tak ich boli postawa prezydenta Nawrockiego! Media w RFN komentują wizytę: „Musiał obsłużyć antyniemieckie nastroje”

Wizja reparacji

Szef MSZ stwierdził, że lepiej niż o reparacjach mówić o konkretnych formach zadośćuczynienia od Niemiec, m.in. w postaci odpowiedniego upamiętnienia ofiar II wojny światowej, odszkodowań dla żyjących pokrzywdzonych, czy np. wsparcia polskiej obronności.

Sikorski ocenił, też że temat reparacji to sprawa polityki wewnętrznej w Polsce.

Koledzy z PiS doskonale wiedzą, że nasza pozycja prawna jest niestety beznadziejna. To jest tylko takie udawanie, wobec części elektoratu, (…) który uważa, że samo zabieganie już poprawia naszą pozycję

— atakował szef MSZ.

Celem prowadzenia polityki zagranicznych nie jest przyjmowanie póz i granie o głosy, tylko załatwianie korzyści dla Polski

— podkreślił.

CZYTAJ TAKŻE: Greckie media stawiają prezydenta Nawrockiego za wzór. Atakują swój rząd za porzucenie kwestii reparacji. „Zbombardował Niemcy”

Walka prezydenta Nawrockiego

Podczas konferencji prasowej dla przedstawicieli mediów polskich w Paryżu prezydent Karol Nawrocki podsumował rozmowy, jakie we wtorek przeprowadził z prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem. Poinformował, że powstanie zespół, który będzie debatować na temat reparacji za zniszczenia dokonane przez nazistowskie Niemcy w Polsce podczas II wojny światowej. Dodał, że rozwiązanie tej kwestii leży nie tylko w interesie Polski i Niemiec, lecz także całej UE i NATO.

Nawrocki przekazał, że w rozmowie ze Steinmeierem zwrócił uwagę, że - w jego przekonaniu - kwestia reparacji wojennych „nie jest załatwiona” pod względem prawnym. Podkreślił, że jest zwolennikiem wypłacenia Polsce reparacji przez Niemcy.

Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku (…) finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, możliwości militarnych, co z jednej strony byłoby początkiem pewnego procesu, z całą pewnością długiego

— podkreślił prezydent. Zaznaczył, że rozwiązanie to nie jest gotową receptą, a jedynie propozycją.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki w „Bild”: Reparacje to temat niezwykle ważny dla Polaków. Chodzi o otwarcie konstruktywnej debaty z Niemcami

