Po ataku dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, doszło do gigantycznego ataku rosyjskiej dezinformacji; pojawiały się próby zrzucania odpowiedzialności na stronę ukraińską, a prawda jest jasna: było to intencjonalne rosyjskie działanie - grzmiał rzecznik rządu Adam Szłapka. Problem polega jednak na tym, że w sprawie tej największą dezinformację szerzył… rząd
Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, Szłapka odniósł się do krążących w sieci nieprawdziwych informacji dotyczących naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września.
Podkreślił, że bezpośrednio po tym zdarzeniu, polska przestrzeń informacyjna mierzyła się z jednym z największych w historii ataków dezinformacyjnych. Oświadczył, że w polską przestrzeń powietrzną wleciały rosyjskie drony i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, a sprawę dezinformacji z tym związanej bada Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).
Szłapka mówił, że w ramach „gigantycznego ataku dezinformacji rosyjskiej”, która – jak mówił – pojawiały się próby relatywizowania tych wydarzeń, próby zrzucania odpowiedzialności na stronę ukraińską czy „wbijania klina między instytucje państwowe w Polsce”.
Nie ma żadnych wątpliwości, prawda jest jasna: do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło z wyniku intencjonalnych działań rosyjskich
— podkreślił rzecznik rządu.
Dodał, że ktokolwiek podważał te informacje, „uczestniczył świadomie bądź nieświadomie w kwestiach dezinformacyjnych”. Podkreślił, że należy zwracać uwagę na przekazywane informacje, a także śledzić oficjalne komunikaty państwowych instytucji.
Rządowa dezinformacja
I chociaż nikt nie podważa tego, że rosyjska dezinformacja jest problemem, to dobrze byłoby, gdyby… rząd także nie dezinformował, a niestety mieliśmy z tym do czynienia.
Okazało się bowiem, że wbrew temu, co mówili rządzący, dom w Wyrykach został uszkodzony przez rakietę wystrzeloną przez polskie F-16, a nie przez dron. Co jeszcze gorsza, informacji tych nie tylko nie przekazano prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ale… przedstawiano je w fałszywy sposób na forum ONZ.
Czyli rząd nie sprawdził co zniszczyło dom w Wyrykach. Następnie bez żadnego badania wysłał do ONZ wiceministra Spraw Zagranicznych, który wprowadził w błąd opinię światową. Ergo: ten głupi rząd dał Putinowi argument, że Polska sieje dezinformację. Wystarczy, że Rosjanie wyjmą dzisiejszą, polską prasę? Brawo orły. Prawdziwe nieloty
— podkreślał w mediach społecznościowych Tobiasz Bocheński, europoseł PiS.
