W ramach prowadzonego dochodzenia dotyczącego konstytucyjnego zamachu stanu w wymiarze sprawiedliwości, sędzia Przemysław Radzik zamierza postawić zarzuty i rozpocząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom Mariuszowi U. i Dominikowi C. „W związku ich zachowaniami w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu zmianę konstytucyjnego ustroju państwa” - poinformował w komunikacie zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Radzik.
Wolna amerykanka w sądownictwie
Ministrowie sprawiedliwości Adam Bodnar i Waldemar Żurek próbują pozbyć się od kilku miesięcy legalnych Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych. W kwietniu były szef resortu Bodnar sam przyznał, że próbuje usunąć sędziego Przemysława Radzika w czasie jego kadencji, mimo że nie ma podstawy prawnej. Po próbie odwołania legalnych Rzeczników Bodnar chciał wyznaczyć nowych. 16 lipca wskazał sędziego Sądu Rejonowego w Nysie Mariusza Ulmana, jako kolejnego rzecznika.
Postępowanie ws. konstytucyjnego zamachu stanu
Sędzia Przemysław Radzik prowadzi obecnie postępowanie ws. konstytucyjnego zamachu stanu w wymiarze sprawiedliwości.
Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem w sprawie przedstawienia zarzutów dyscyplinarnych sędziom Mariuszowi U. i Dominikowi C. w związku ich zachowaniami w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu zmianę konstytucyjnego ustroju państwa
— poinformował w mediach społecznościowych sędzia Przemysław Radzik, legalny zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego SSP. Sędzia Dominik C. to urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości, który w sierpniu próbował nieudolnie wtargnąć do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa.
Wcześniej na przesłuchanie w tej sprawie nie stawił się Adam Bodnar i premier Donald Tusk. Sędzia Radzik w rozmowie z telewizją wPolsce24 poinformował, że zarówno minister, jak i premier, zostali prawidłowo wezwani. Lada dzień ma się odbyć kolejna próba przesłuchania Tuska i Bodnara.
Drwiny Mazura i mocne riposty
Decyzję sędziego Przemysława Radzika próbował wykpić wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, twierdząc, że nie jest on już zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego SSP. Trafił jednak kulą w płot, ponieważ bardzo szybko przypomniano mu pod jego wpisem, że głęboko się myli. We wpisach padły bardzo mocne określenia.
Sędzia Radzik ewidentnie przeoczył fakt odwołania go z funkcji. Jest jak aktor, którego reżyser zdjął ze sceny, a on i tak wychodzi na środek i recytuje swoje kwestie, próbując przeszkadzać nowym wykonawcom.
Publiczność wyszła, a on dalej recytuje swój monodram. Tyle, że kurtyna już dawno opadła.
Odkładając żarty na bok - podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 227 kodeksu karnego)
— silił się na ironię wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.
Ciekawe, bo nie może być odwołany
— przypomniał Mazurowi Jacek Lechociński.
Ty jesteś upośledzony? Nie ma czegoś takiego w porządku prawnym jak przerwanie kadencji
— to już znacznie mocniejszy wpis internauty o nicku „AndrzejJdruszk2”, zaadresowany do wiceministra Mazura.
„Pierwsi do golenia już są… Tik-tak”
Działania sędziego Radzika spotkały się z aprobatą nie tylko środowisk sędziowskich i prokuratorskich, ale także zwykłych obywateli, którzy mają dość nadużywania prawa w Polsce.
Polecamy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława Radzika. To jasny sygnał, że prawo nie może być tarczą dla tych, którzy uczestnicząc w zorganizowanej strukturze próbują podważać konstytucyjny ustrój państwa. Odwaga, determinacja i bezkompromisowość – tak wygląda realna obrona fundamentów państwa prawa
— zauważa na X stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”.
Sędzia Radzik zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego SPP nie zwalnia tempa, a przecież już tylko dni dzielą nas od wyznaczonej przez niego czynności procesowej: przesłuchania Donalda Tuska oraz Adama Bodnara
— zauważa stowarzyszenie „Sędziowie RP”.
Pierwsi do golenia już są… Tik-tak…
— skomentował informację o zarzutach dyscyplinarnych dla sędziów Mariusza U. i Dominika C. kibic Rafał Chlasta.
Bardzo ważne!
— odniósł się z aprobatą do decyzji sędziego Radzika sędzia SN w stanie spoczynku dr Konrad Wytrykowski.
To nie pierwsza sprawa dyscyplinarna, w której sędzia Przemysław Radzik podejmuje interwencję. Postanowieniem z dnia 9 września 2025 r. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uwzględnił jego wniosek o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego do rozpoznania sprawy przeciwko sędziemu Andrzejowi K. Sędzia Radzik zarzuca Andrzejowi K. m.in., że pełni funkcję tzw. Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, chociaż przeszedł już w stan spoczynku.
