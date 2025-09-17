Jutro przed Trybunałem Stanu ma się odbyć rozprawa ws. uchylenia immunitetu I Prezes SN prof. Małgorzacie Manowskiej. Kłopot w tym, że na skutek decyzji prokuratury Waldemara Żurka TS nie ma wystarczającego składu do orzekania. „Właśnie potwierdziłem, że Prokuratura Krajowa złożyła wnioski o wyłączenie sędziów Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego oraz Piotra Sama - członków 3-osobowego składu” - poinformował mec. Bartosz Lewandowski. Dodał, że w tej sytuacji sprawą miałby się zajmować tylko jeden sędzia, a to nie jest możliwe.
CZYTAJ TAKŻE: Sędzia Andrzejewski o sytuacji w Trybunale Stanu. „Nie ma miejsca na samowolę, anarchię, wykorzystywanie organów państwa”
Prokuratura złożyła wniosek o usunięcie ze składu orzekającego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka. Chodzi o sprawę uchylenia immunitetu I Prezes SN sędzi prof. Małgorzacie Manowskiej, która jest zarazem przewodniczącą TS. Jutro ma się odbyć kolejne posiedzenie trybunału, tyle że w sali z kontrolowanym dostępem. Kłopot w tym, że uwzględnienie wniosku neo-Prokuratury Krajowej oznacza, że w składzie orzekającym TS będzie już tylko jeden sędzia - Józef Zych.
Żyjemy w jakimś „matrixie”!
Właśnie potwierdziłem, że Prokuratura Krajowa złożyła wnioski o wyłączenie sędziów Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego oraz Piotra Sama - członków 3-osobowego składu, który ma się zająć wnioskiem o uchylenie immunitetu I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej.
Uczyniła to na podstawie art. 41 par. 1 KPK, chociaż do dzisiaj stanowisko Prokuratury Krajowej było takie, że przepisy KPK o wyłączeniu w tym postępowaniu nie mogą być zastosowane.
Ba! Nawet w oficjalnym komunikacie Prokuratury Krajowej z 1.09 można o tym przeczytać.
A najlepsze jest to, że właśnie Prokuratura dokonała trwałego paraliżu Trybunału Stanu.
— napisał w w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski, obrońca I prezes SN prof. Małgorzaty Manowskiej.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Mec. Lewandowski: Ci sędziowie wymusili wejście na salę i przeszkadzali. Tu nie mówimy o prawie, ale o celu politycznym
Prokuratura sparaliżowała TS
Ostatnia rozprawa przed Trybunałem Stanu miała miejsce 3 września i zakończyła się skandalem. 12 sędziów TS, którzy z mocy prawa (art. 40 par. 1 pkt 4 KPK) są wyłączeni z rozpoznania tej sprawy, założyło togi i wymusiło wejście na salę rozpraw. Później utrudniali jej prowadzenie mec. Piotrowi Andrzejewskiemu i doprowadzili do przerwania oraz jej odroczenia.
Sędziowie ci są wykluczeni z rozpoznania sprawy immunitetu prof. Manowskiej, ponieważ prokuratura przesłuchała ich wcześniej w charakterze świadków. Dotyczy to: Jacka Dubois, Kamilę Ferenc, Adama Koczyka, Marka Małeckiego, Marka Mikołajczyka, dr. Marcina Radwan-Röhrenschef, Przemysława Rosatiego i dr. hab. Piotra Benedykta Zientarskiego.
Jak powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Lewandowski tuż po awanturze wywołanej przez te osoby na sali rozpraw „sędziowie ci nie mogą oceniać złożonych w toku postępowania w charakterze świadka własnych zeznań”.
Sytuacja staje się teraz jeszcze bardziej kuriozalna, ponieważ to prokuratura własnymi decyzjami sparaliżowała prace Trybunału Stanu.
Do dzisiaj nie są rozpoznane 3 wnioski o wyłączenie złożone przez sędziów Jana Majchrowskiego, Marka Czeszkiewicza i Adriana Salusa, którzy sami uznali, że zachodzi przesłanka wyłączenia.
12 sędziów zostało wyłączonych postanowieniem z dnia 29.08.25 r.
Obecnie 2 wnioski muszą być poddane losowaniu i rozpoznane przez Trybunał w składzie 3-osobowym, choć został tylko jeden sędzia, tj. Józef Zych.
Pozostali sędziowie wniosków o wyłączenie nie mogą rozpoznać, bowiem albo już w tej sprawie zostali wyłączeni, albo złożyli oświadczenia, że nie mogą w sprawie orzekać…
— zauważa mec. Lewandowski na platformie X.
CZYTAJ TAKŻE:
— Chaos i paraliż Trybunału Stanu. Sędzia Sak wydał oświadczenie: Prokuratura Krajowa próbuje zrzucić winę na skład orzeczniczy TS
— Zamieszanie z Trybunałem Stanu. Neo-PK deklaruje, że prokurator stawi się na posiedzeniu 22 września. Mec. Lewandowski: Nie ustalono terminu
— Film z Trybunału Stanu obnaża prowokację wymierzoną w Andrzejewskiego. „Widziałem na własne oczy i dalej jestem w szoku”
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740790-jutro-rozprawa-ts-prokuratura-chce-wylaczyc-2-sedziow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.