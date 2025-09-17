Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, wraz z generałem Wiesławem Kukułą, obserwowali dziś ćwiczenie „Żelazny Obrońca” w Orzyszu. Podczas konferencji prasowej padały także pytania dotyczące zniszczenia domu w Wyrkach. Szef MON nie potrafił jednak odpowiedzieć na pytanie, czy zniszczeń dokonał rosyjski dron, czy polski pocisk. „To jest zadanie dla prokuratury, Żandarmerii Wojskowej i służb. Muszą to wyjaśnić i pewnie będą wszystko to komunikować” - wskazał.
Wygląda na to, że rząd Donalda Tuska nie bardzo wie, jak zachować twarz po kompromitacji dotyczącej zniszczonego podczas rosyjskiego ataku dronowego domu w Wyrykach. Choć - ustami wiceministra Bosackiego - Polska powiedziała całemu światu, że dom został zniszczony przez rosyjskie drony, z publikacji „Rzeczpospolitej” wynika, że zniszczeń dokonał pocisk z polskiego F-16, którym próbowano zestrzelić rosyjski dron.
„To jest zadanie dla prokuratury”
Pytania w tej sprawie usłyszał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji z szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą w Orzyszu.
Zanim jednak wicepremier (lub może raczej nie próbował) zmierzyć się z pytaniem, co właściwie spadło na dom mieszkalny, zaapelował:
Nie ułatwiajmy naszym adwersarzom życia. Robienia zdjęć z numerami dronów, które zostały znalezione, ułatwia im zrobienie sobie raportu z operacji, którą przeprowadzili. Gdzie dotarł, skąd wystrzelony – ta wiedza nie powinna do nich docierać. Wszystko powinno trafiać na policję, do Żandarmerii Wojskowej i prokuratury
— podkreślił.
Odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy, czy w Wyrykach spadł dron czy rakieta, odparł:
To jest zadanie dla prokuratury, Żandarmerii Wojskowej i służb. Muszą to wyjaśnić i pewnie będą wszystko to komunikować. Nie ulega wątpliwości, że w każdej miejscowości, gdzie znaleźliśmy szczątki dronów, odpowiedzialność ponosi Rosja. Oczywiście, wojskowi muszą wyciągnąć swoją lekcję, doskonalić swoje umiejętności, ale sprawcą jest Federacja Rosyjska. Państwo polskie odpowiada za swoich obywateli i odbudujemy ten dom
— powiedział minister obrony narodowej.
Wiele jest szczegółów, które podlegają analizie. Na pewno bez drona nic by się tam nie wydarzyło
— przekonywał.
Wypowiedź Zełenskiego
Kosiniak-Kamysz został także zapytany o wypowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dla SkyNews. Zełenski stwierdził, że Polska, w razie zmasowanego ataku powietrznego ze strony Rosji, „nie zdoła uratować ludzi”.
To nie jest przesłanie do naszych polskich przyjaciół – oni nie są w stanie wojny, więc zrozumiałe jest, że nie są gotowi na takie rzeczy
— zastrzegł Zełenski.
To słowa niepotrzebne i nieprawdziwe. Mogę się zgodzić z tym, że nie jesteśmy w stanie wojny. Tak, inne są przepisy prawa, inne działanie. Obecne ćwiczenia w Orzyszu są działaniami obronnymi, nie prowokacyjnymi. I my z tej drogi nie zejdziemy. NATO jest najsilniejszym sojuszem na świecie. Gdyby nie pomoc Polski dla Ukrainy i innych państw NATO, to myślę, że Ukrainie przez ostatnie trzy lata byłoby bardzo trudno, a myślę, ze wiele działań byłoby też niemożliwe
— ocenił wicepremier i szef MON.
Pytany przez kolejnego dziennikarza, dlaczego prezydent i BBN dowiedzieli się o tym, że na dom w Wyrykach mogła spaść rakieta, a nie rosyjski dron z mediów, a nie od rządu czy wojska, Kosiniak-Kamysz odpowiedział:
Wszystkie informacje w tym zakresie, które posiadamy, były przekazywane do BBN. W posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa bierze udział przedstawiciel prezydenta. Nie ma oddzielnych posiedzeń, wszyscy zaczęliśmy i skończyliśmy o tej samej godzinie.
Wszystkie informacje, które ja dostaję, dostaje też pan prezydent. Organy państwa działają, informacje są przekazywane
— stwierdził.
W takim razie chyba przekazywane gołębiem pocztowym.
aja
