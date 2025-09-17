Do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełniania licznych przestępstw przez ministra Waldemara Żurka. W szczególności dotyczy ono bezprawnego - bez zgody kolegiów sądów i opinii KRS - odwołania 25 prezesów i wiceprezesów sądów w całej Polsce. „Ignorowanie wyroków TK oraz systemowe naruszanie ustawowych gwarancji niezależności sądów prowadzi do destabilizacji wymiaru sprawiedliwości i stanowi zagrożenie dla zasad państwa prawa” - czytamy w komunikacie stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”, którego prezes sędzia Łukasz Piebiak złożył zawiadomienie. Odpowiednie pismo otrzymał także premier Tusk i wicepremierzy rządu, w którym Żurek zasiada.
Sędzia Łukasz Piebiak zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia wielu przestępstw wynikających z przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego przez ministra Waldemara Żurka. W szczególności chodzi o bezprawne odwołanie 25 prezesów i wiceprezesów sądów w całej Polsce oraz ignorowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Nie minęły jeszcze dwa miesiące od czasu przejęcia resortu sprawiedliwości po rekonstrukcji rządu przez Waldemara Żurka, a ministrem już będzie musiała się zająć prokuratura.
Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” informuje, że w dniu dzisiejszym sędzia dr Łukasz Piebiak, prezes Stowarzyszenia, złożył do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Zawiadomienie dotyczy działań ministra sprawiedliwości polegających na:
— Bezprawnym odwoływaniu prezesów i wiceprezesów sądów, naruszającym ustawowy i konstytucyjny tryb powoływania oraz odwoływania tych funkcji.
— Naruszeniu niezależności sądów poprzez ingerencję polityczną w struktury organizacyjne, w tym wymuszanie decyzji kadrowych wbrew prawu.
— Utrudnianiu dostępu do wymiaru sprawiedliwości i destabilizacji pracy sądów, poprzez zmiany kadrowe prowadzące do chaosu organizacyjnego.
W ocenie Stowarzyszenia, działania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka wyczerpują znamiona czynu z art. 231 § 1 i 2 kodeksu karnego, tj. przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego.
Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” podkreśla, że ignorowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz systemowe naruszanie ustawowych gwarancji niezależności sądów prowadzi do destabilizacji wymiaru sprawiedliwości i stanowi zagrożenie dla zasad państwa prawa
— wyjaśnia stowarzyszenie.
Pismo do Tuska
O złożeniu zawiadomienia ws. możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego przez Żurka został powiadomiony oddzielnym pismem premier Donald Tusk, oraz wicepremierzy jego rządu.
Pisma zostały skierowane do czterech podmiotów:
• Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska,
• Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego,
• Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza,
• Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.
W zawiadomieniach wskazano na uzasadnione podejrzenie popełnienia m. in. 25 przestępstw związanych z bezprawnym odwołaniem przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, pomimo negatywnych opinii kolegiów sądów. Decyzje te – zdaniem Stowarzyszenia – stanowią rażące naruszenie art. 27 § 5a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a tym samym złamanie konstytucyjnej zasady legalizmu wynikającej z art. 7 Konstytucji RP
— czytamy w komunikacie dotyczącym zawiadominienia zożonego na ministra Żurka.
Tusk powinien uniemożliwić Żurkowi łamanie prawa
Powiadomienie skierowane do premiera i wicepremierów nie ma jedynie informacyjnego charakteru. Możliwość popełnienia licznych przestępstw przez Waldemara Żurka, który jest ministrem w rządzie Tuska, powinien być sygnałem, który spowoduje podjęcie stosownych działań nadzorczych wobec ministra sprawiedliwości. Głównym ich celem jest „zahamowanie dalszego łamania prawa oraz ochronę ustrojowych gwarancji niezależności sądów”.
Stowarzyszenie podkreśla, że takie działania ministra sprawiedliwości stanowią bezpośredni zamach na niezależność sądów, naruszając fundamenty ustrojowe państwa prawa i prowadząc do instrumentalizacji organów władzy sądowniczej.
Zawiadomienia zostały złożone w trybie art. 304 § 2 k.p.k., który nakłada na organy państwowe obowiązek niezwłocznego informowania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” wezwało prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz wiceprezesów Rady Ministrów Władysława Kosiniaka-Kamysza, Krzysztofa Gawkowskiego i Radosława Sikorskiego do podjęcia stosownych działań nadzorczych wobec ministra sprawiedliwości w celu zahamowania dalszego łamania prawa oraz ochrony ustrojowych gwarancji niezależności sądów
— informuje stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”.
