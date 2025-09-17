Donald Tusk odniósł się do sondażu, z którego wynika, że prawie 94 proc. Polaków ufa Wojsku Polskiemu. „Wojsko i władze państwowe stanowiły jedność w chwili próby” - napisał na X. Wpis premiera wywołał oburzenie. Tuskowi zarzuca się hipokryzję i zakłamanie.
Niemal 94 proc. Polaków ufa polskiemu wojsku – wynika z badania IBRiS dla PAP. Badanie pokazało, że zaufanie do Wojska Polskiego osiągnęło najwyższy poziom w niemal 10-letniej historii pomiarów IBRiS, notując we wrześniu 2025 r. 93,9 proc. pozytywnych wskazań. Stały wzrost obserwowany jest od 2016 r., kiedy to zaufanie wynosiło 69 proc. W ciągu ostatniego roku odnotowany został skok o 2,2 punktu procentowego.
Tusk o zaufaniu Polaków do wojska
Zaufanie do wojska zadeklarowało dzisiaj 94 procent Polaków. Wojsko i władze państwowe stanowiły jedność w chwili próby. Polska dała całemu światu przykład odwagi, odpowiedzialności i narodowej solidarności w obliczu zagrożenia. Nie pozwólmy nikomu tego zmarnować. Nikomu!
— napisał Donald Tusk w serwisie X.
Odpowiedzi
Politycy i komentatorzy sceny politycznej nie zostawili na Tusku suchej nitki. Zaznaczyli, że Polacy ufają żołnierzom, nie rządowi koalicji 13 grudnia.
Spóźniony o 4 lata komentarz Donalda Tuska do wypowiedzi swojego kolegi Władysława Farasyniuka o żołnierzach strzegących granicy. Przypomnijmy: „Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania”. Lepiej późno niż wcale
— odpowiedział europoseł PiS Maciej Wąsik.
Polacy ufają Wojsku, nie ufają Panu i kierowanemu przez Pana rządowi. To Pan i Pana wysłannik do ONZ minister Bosacki okłamaliście Polaków i Świat. To Pan i Pana ekipa takim postępowaniem zaszkodziliście Polsce. Zasłanianie się żołnierzami w tej sytuacji to tchórzostwo
— stwierdził parlamentarzysta PiS Sebastian Kaleta.
Nikt nie podważa zaufania do wojska. Problem tkwi raczej w ocenie WASZEGO RZĄDU
— wytłumaczył europoseł PiS Piotr Müller.
Po raz kolejny - przestańcie się zasłaniać żołnierzami! Nikt nie kwestionuje zaufania do wojska, to waszemu rządowi już mało kto ufa, a ostatnie dni to tylko pogłębiły
— skomentował poseł PiS Radosław Fogiel.
Kolejny raz premier udowadnia że jest skrajnym tchórzem i wykorzystuje innych jako tarcze przed swoją nieudolnością. Tym razem padło na żołnierzy. Nie w żołnierzach problem. Do dymisji nieudaczniku!
— zaapelował parlamentarzysta PiS Jan Kanthak.
Wojsko Polskie poradziło sobie bardzo dobrze. Natomiast Wy - POLITYCY - zawiedliście, bo przez tydzień ukrywaliście informacje o prawdziwej naturze wydarzeń z Wyryk. A teraz całą sytuację próbujecie zeswatać z „obroną dobrego imienia Żołnierza”, by uniknąć odpowiedzialności
— stwierdza Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
Premier Tusk w standardowy dla siebie sposób próbuje zmienić narrację na swoją korzyść. Niestety, inne badania pokazują, że coraz więcej Polaków nie ufa rządowi.
