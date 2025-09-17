Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że największa partia opozycyjna złoży w Sejmie projekt uchwały dotyczącej zmiany miejsca, w którym znajduje się ambasada rosyjska w Warszawie. „Obecnie stoi ona w miejscu bardzo szczególnym - to część dawnego ogrodu MON. Ministerstwo jest tuż, tuż. Tuż, tuż jest także ulica Parkowa, także Kancelaria Premiera i reprezentacyjny budynek urzędu prezydenckiego - Belweder” - zwrócił uwagę lider PiS na konferencji prasowej. To poważne zagrożenie - podkreślił.
Dzisiejsza konferencja prasowa jest poświęcona przede wszystkim jednej inicjatywie - podjęcia uchwały odnoszącej się do decyzji, którą może podjąć rząd. Aby zmienić miejsce, w którym będzie ambasada rosyjska w Warszawie
— podkreślił Jarosław Kaczyński na konferencji z byłym szefem MON Mariuszem Błaszczakiem i byłym sekretarzem stanu w tym resorcie, Marcinem Ociepą.
Oczywiście, tym miejscem nadal będzie Warszawa. Jednak obecnie ta ambasada stoi w miejscu bardzo szczególnym - to część dawnego ogrodu MON. Ministerstwo jest tuż tuż. Tuż tuż jest także ulica Parkowa, także Kancelaria Premiera i reprezentacyjny budynek urzędu prezydenckiego - Belweder
— dodał.
Symboliczny wymiar
To, że w okresie stalinowskim, kiedy Polska była w gruncie rzeczy kolonią sowiecką, tam właśnie umieszczono ambasadę, miało też wymiar symboliczny. W Belwederze urzędował wówczas Bierut
— przypomniał lider PiS.
Dziś jest stosowny moment, aby z tą nienormalną sytuacją po prostu skończyć
— dodał.
Jest tutaj bardzo poważne zagrożenie, określane jako kontrwywiadowcze. Kontrwywiad powinien odpowiadać na takie zagrożenia
— zaznaczył Jarosław Kaczyński.
