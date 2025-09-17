TVN24+ twierdzi, że prezydent otrzymał oklauzulowaną notatkę z nocy, gdy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego stanowczo zaprzecza, zarzucając dziennikarzom dezinformację. „Uwaga DEZINFORMACJA! Serwis TVN24+ fałszywie insynuuje, jakoby w konkretnym dniu – tj. 12 września 2025 r. – do Biura Bezpieczeństwa Narodowego wpłynął dokument niejawny opisujący zdarzenie w m. Wyryki” - poinformował BBN za pośrednictwem portalu X.
Dziennik „Rzeczpospolita” podał - powołując się na anonimowe źródła „w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa” - że dom, który został uszkodzony we wsi Wyryki w woj. lubelskim, nie został uszkodzony przez spadającego drona, a przez wystrzeloną przez polski samolot F-16 zabłąkaną rakietę przeciwlotniczą.
TVN24+ podało nieoficjalną informację, z której wynika, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) otrzymało wcześniej notatkę.
Według naszych nieoficjalnych informacji oklauzulowana notatka na temat nocy, gdy doszło do wtargnięcia rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski, 12 września miała trafić do BBN
— podała stacja na platformie X.
Odpowiedź BBN: Dezinformacja TVN24+
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) odniosło się do informacji, które przekazał TVN24+.
Uwaga DEZINFORMACJA! Serwis TVN24+ fałszywie insynuuje, jakoby w konkretnym dniu – tj. 12 września 2025 r. – do Biura Bezpieczeństwa Narodowego wpłynął dokument niejawny opisujący zdarzenie w m. Wyryki. Podtrzymujemy stanowisko Prezydenta RP Karola Nawrockiego oraz własne, zaprezentowane we wpisie z dn. 16.09.2025 na platformie X, zgodnie z którym do czasu publikacji przez „Rzeczpospolitą” informacji o tym zdarzeniu Pan Prezydent ani BBN nie otrzymali meldunku o stanie faktycznym w tej sprawie
— czytamy w komunikacie na platformie X.
Jak podano w komunikacie, głowa państwa nie otrzymała jeszcze meldunku w tej sprawie.
Co więcej, Pan Prezydent nadal oczekuje na kompleksowy meldunek, opisujący szczegóły tego zdarzenia. Podkreślamy, że obieg dokumentów niejawnych w BBN, a zwłaszcza ich treść, nie jest i nie będzie przedmiotem dyskusji publicznej. Zwracamy także uwagę rzecznikowi ministra-koordynatora służb specjalnych Jackowi Dobrzyńskiemu, że serwis TVN24+ mógł w sposób nieuprawniony wejść w posiadanie informacji niejawnych za pośrednictwem „źródła w rządzie
— podano.
