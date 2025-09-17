Ogólnopolska Grupa Badawcza (OGB) opublikowała sondaż, w którym Polacy ocenili działania ekipy Donalda Tuska. Aż 50,6 proc. respondentów stwierdziło, że rząd pracuje źle.
W comiesięcznym badaniu OGB poprosiło ankietowanych o ocenę działań rządu. „Źle” oceniła je ponad połowa respondentów – 50,6 proc, „dobrze” – 28,2 proc.
Jak jednak zauważyła OGB, rząd zyskuje w porównaniu do sierpniowego badania - o 5 pkt proc. spadła bowiem liczba negatywnych ocen prac rządu Donalda Tuska, za to pozytywnych ocen we wrześniu było o 4,7 pkt proc. więcej.
Badanie przeprowadzone zostało metodą CATI na próbie 1000 osób w dniach 2-9 września 2025 r.
