Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, największe poparcie zdobyłaby KO, która uzyskała 32,3 proc. głosów - wynika z sondażu United Surveys dla WP. PiS mogłoby liczyć na 30,7 proc. głosów, Konfederacja - 13,8 proc., a Lewica - 6,8 proc. Kolejny raz PSL i Polska 2050, ugrupowania tworzące koalicję Donalda Tuska, znalazły się głęboko na dole stawki i nie przekraczają progu wyborczego.
Ankieta, w której respondentom zadano pytanie, na którą partię polityczną oddaliby głos, pokazuje wzrost poparcia o 5,2 pkt proc. Koalicji Obywatelskiej, w porównaniu z badaniem z września. Prawo i Sprawiedliwości odnotowało w tym okresie wzrost poparcia o 1,7 pkt proc.
Na trzecim miejscu utrzymała się Konfederacja z poparciem 13,8 proc. respondentów (wzrost o 0,6 pkt. proc.).
Ostatnim ugrupowaniem, które weszłoby do Sejmu, byłaby Lewica (6,8 proc. głosów; spadek poparcia o 0,6 pkt proc.).
Poza Sejmem znalazłyby się: Konfederacja Korony Polskiej (4,5 proc. poparcia, wzrost o 1,4 pkt proc.), PSL (3,8 proc. poparcia, spadek o 0,1 pkt proc.), Razem (1,2 proc. głosów, spadek o 2 pkt proc.) oraz Polska 2050 (1 proc. poparcia, spadek o 2,4 pkt proc.).
Podział mandatów
Zgodnie z tym sondażem podział mandatów w Sejmie wyglądałby następująco:
Koalicja Obywatelska - 189 mandatów
Prawo i Sprawiedliwość - 178 mandatów
Konfederacja - 69 mandatów
Lewica - 24 mandaty
Taki układ sił w przyszłym parlamencie pokazuje, że ewentualna koalicja PiS-u z Konfederacją dysponowałoby 247 mandatami, a KO razem z Lewicą tylko 213 miejscami. W porównaniu z sondażem z początku września KO z Lewicą uzyskałyby więcej mandatów (wówczas były to 194 mandaty), jednak wciąż byłoby to za mało, aby osiągnąć sejmową większość” - wskazało WP.
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.
